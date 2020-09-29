Экономика 30 минут назад

Польская госкомпания PGNiG выиграла тендер на поставку газа в Украину

Поставки газа для технических нужд ОГТСУ будут происходить с 1 октября по 1 мая 2021 года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG совместно со своим украинским партнером Energy Resources of Ukraine выиграла тендер на поставку газа для технических нужд Оператора ГТС Украины.

Предполагается, что поставки газа для ОГТСУ будут происходить с 1 октября по 1 мая 2021 года, сообщает пресс-служба польской компании.

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"Благодаря запасам газа, который PGNiG сохраняет в украинских подземных хранилищах, мы смогли предложить нашему контрагенту конкурентные цены", — сказал председатель правления PGNiG Ежи Квецинский.

По его словам, польская компания последовательно развивает свою деятельность в Украине, о чем свидетельствует увеличение объемов поставок польской компанией газа на украинский рынок.

Также Квецинский доложил, что PGNiG с 2016 года уже поставила на украинский рынок более 3 млрд кубометров газа.

В то же время только в первом полугодии 2020 года экспорт газа PGNiG на украинский рынок составил 0,9 кубометров, что означает рост на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Напомним, в 2019 году был проведен анбандлинг "Нафтогаза", в результате которого из компании была выведена газотранспортная система. С 1 января 2020 года транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины", подконтрольная Минфину.

Вместе с тем "Нафтогаз" сохранил контроль над подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия договорились о реверсе газа.

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