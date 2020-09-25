Газовые долги, разговоры и схемы: угрожает ли банкротство Оператору ГТС?

Сергей Макогон, председатель правления Оператора ГТС, во всех выступлениях на публичных площадках пугает власть банкротством Оператора ГТС. Действительно ли ситуация на рынке газа настолько критическая? И как в целом обстоят дела с платежной дисциплиной в газовой отрасли, — разбиралось Delo.ua.

Эксперты газового рынка и руководители газораспределительных предприятий возросшей медийной активности Сергея Макогона видят прежде всего политические цели. Поясняют: после периода карантинной "удаленки" и летних отпусков ощущается необходимость мотивировать госменеджеров включиться в рабочий процесс и активнее заняться делами отрасли. Чтобы в приближающийся отопительный сезон все могли войти без громких аварий и финансовых проблем.

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Но при этом, уточняет Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка, энергетикам важно и самим не добавлять недопонимания в наболевшие финансовые вопросы. "Прежде всего нужно расшифровать "мифические долги" в 6 млрд. грн., которые нам пророчит господин Макогон в своих публичных выступлениях. Для этого будет достаточно простой математики. Итак, годовая потребность всех Операторов ГРС в технологическом газе (по факту прошлого года) составляет 1,5 млрд. куб. м. Из них 60% ПТП Операторы ГРС уже приобрели. Следовательно, даже если весь остальной необходимый объем газа на ПТП в 600 млн. куб. м. Операторы ГРС будут закрывать по максимальной цене балансировки в 6 600 грн/тыс куб м — на цифру в 6 млрд. грн. им все равно никак не выйти".

Факты против мифов

По информации самого Оператора ГТС, газораспределительные компании на сегодня должны за услуги балансировки 995 млн. грн. Правда, 270 млн. грн. из этой суммы не имеют никакого отношения к технологическому газу операторов ГРС. Несмотря на то, что Оператор ГТС называет эти 270 млн. грн. "долгом Луганскгаза", в действительности это стоимость объема потребленного газа Луганской ТЭЦ, причем величина спорная и неустановленная. На данный момент по этому "объему небаланса" Луганскгаза идут судебные производства. И, как нам сообщили в НКРЭКУ, позиция регулятора по процессуальным документам в судебных делах Луганскгаза состоит в том, что эти объемы небаланса — неправомерны. Следовательно, нельзя безапелляционно утверждать о задолженности Луганскгаза, пока ясность в этот вопрос не внесут суды.

Еще одна неоднозначная ситуация складывается сейчас с расчетами Кировоградгаза, который находится в операционном управлении НАК Нефтегаз. Здесь даже сам Оператор ГТС признает, что корень проблем этого газораспределительного предприятия находится в его тарифе, где не заложены достаточные объемы производственно-технологических потерь. И понятно, что предприятие банально не имеет средств, чтоб своевременно рассчитываться и закупать газ. Вдобавок ко всему, Кировоградгаз находится в исполнительном производстве по принудительному списанию старых долгов.

Выходит, что если внимательнее присмотреться к газовой отрасли, то критического лавинообразного наращивания долгов, о котором заявляет Оператор ГТС, там нет. Даже наоборот. После сообщения Оператора ГТС в июне о сумме задолженности в 1,4 млрд. грн., она сократилась до менее, чем 1 млрд. грн. Проблемными являются расчеты с отдельными Операторами ГРС, в которых нужен индивидуальный подход и компромиссные решения. К тому же глава подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин в одном из выстулений сам заявил, что не склонен равнять всех Операторов ГРС под одну гребенку.

Что касается общеотраслевой проблемы с расчетами, то она, все же, существует. И причина здесь комплексная. Во-первых, когда новый Оператор ГТС начинал работу с 1 января 2020 года без "шлейфа" старых проблем, региональные Операторы ГРС начали работать в условиях новой тарифной модели, которая существенно уменьшила их тарифную выручку в первом квартале. К тому же, газораспределительные предприятия остались с "багажом" старых долгов и потребительских нерасчетов. А принятые в марте "карантинные" изменения в законодательство, запрещающие отключать и начислять штрафные санкции бытовым потребителям газа за несвоевременную оплату услуг, усугубили ситуацию. "Известно, что отключение от газоснабжения всегда было основным стимулом для бытовых потребителей погашать свою задолженность после отопительного периода. Сейчас Операторы ГРС лишены этого инструмента. — говорит Денис Сенектутов. — Хотя, как показывает наш анализ, 90% компаний, которых Оператор ГТС записал в должники, имеют непогашенную задолженность от населения, существенно превышающую сумму их долга перед Оператором ГТС". Поэтому необходимо зеркально решить вопрос "карантинного" моратория на отключение и начисление штрафных санкций. Если он принят для бытовых потребителей, то симметричные уступки должны быть и для участников рынка, полностью зависящих от своевременных расчетов населения, убежден эксперт.

Так что "апокалиптические" прогнозы Оператора ГТС по поводу долговой лавины на газовом рынке, как видим, несколько преувеличены. Зачем же тогда Сергею Макогону так сгущать краски в своих публичных высказываниях?

Очевидно, что руководство Оператора ГТС не устраивает ситуация в отрасли, при которой масштаб долговой проблемы уменьшается. Сергей Макогон явно стремится к нагнетанию мощного информационно-медийного хайпа о газовых долгах, рассчитывая привлечь внимание депутатского корпуса к этой проблеме. И "экспресс-решение" для депутатов, желающих проголосовать за что-то громкое, не вникая глубоко в суть вопроса, тоже подготовлено. Говорят, что "рецепт" уже написан в соавторстве Оператора ГТС и НАК Нефтегаз.

Распредсчета для газораспределителей

Предполагаемый сценарий для газовой отрасли от Оператора ГТС и НАК Нефтегаз состоит в том, чтобы запустить в действие в этом отопительном сезоне "старую-добрую" схему "небалансов ТКЭ". Как известно, до анбандлинга Нефтегаз практиковал эту "спецтехнологию" много лет, улучшая свой финансовый результат за счет искусственного наращивания долгов и создания убытков на Укртрансгазе. Все работает очень просто: Нефтегаз, как единственный поставщик газа для тепловиков в рамках ПСО-обязательств, отказывается предоставлять номинацию тем или иным тепловикам в разгар отопительного сезона. Тогда тепловиков, работающих без номинации, Операторы ГРС должны отключить, но не имеют права это сделать. В результате газ, взятый тепловиками без номинации, автоматически попадает в небаланс, который впоследствии в полном объеме засчитывается Оператором ГТС в небалансы Операторам ГРС.

За годы, предшествующие анбандлингу, объем таких искусственно созданных Нефтегазом "небалансов ТКЭ" оценивают примерно в 20 млрд. грн. И сегодня есть опасение, что предприятия-тепловики, которые уже должны Нефтегазу больше 45 млрд. грн, новую зиму просто не переживут и что-либо платить уже даже не попытаются. При этом распределительные счета, по которым тепловики сейчас работают с подачи Нефтегаза, никак не способствуют уменьшению долгового балласта. Наоборот — они лишают тепловиков возможности оплачивать доже текущие затраты. По данным самих предприятий ТКЭ, 90% средств, поступающих на их распредсчета, автоматически списываются на погашение долгов предыдущих периодов перед Нефтегазом.

"Оператор ГТС мечтает ввести такую же систему и для Операторов ГРС, — разъясняет председатель Ассоциации газового рынка Денис Сенектутов. — Ведь она не только отнимет у Операторов ГРС средства для ведения хозяйственной деятельности, но и лишит их возможности покупать газ для технических потребностей на свободном рынке". Предположительно, именно в этом и состоит договоренность Оператора ГТС и Нефрегаза: ввести распредсчета для Операторов ГРС, создать искусственные небалансы и, таким образом, обустроить для Оператора ГТС монопольный рынок сбыта газа, который Нефтегазу сейчас некуда девать.

Но есть и другая версия возможного дальнейшего развития событий в газовой отрасли. Может быть, камнем "финансового преткновения" являются вовсе не взаимные долги в отрасли, а невыясненные вопросы с транзитом газа и оплатой этой услуги.

Перетягивание транзитного каната

НАК Нефтегаз сделал заявление, что получил 11 млрд убытков в первом полугодии. Это заявление может сигнализировать об ином желательном для Нефтегаза долгоиграющем сценарии для газовой отрасли. Как известно НАК Нефтегаз выступает гарантом в новом Соглашении о транзите газа между Газпромом и Украиной. Нефтегаз является агентом Газпрома при организации транзита и, соответственно, получает плату за транзит российского газа территорией Украины. Не исключено, что именно эти средства НАК направит на покрытие своих убытков за первое полугодие.

Понимая эту ситуацию, руководство Оператора ГТС, в свою очередь тоже экстренно ищет возможности компенсировать для себя ожидаемое недополучение средств за транзит газа. И, похоже, "слабым звеном" в отраслевой "цепочке платежей" решили назначить именно газораспределительные предприятия.

Но Операторы ГРС, очевидно, тоже не собираются мириться с навязываемым им положением "крайних" в отрасли и решительно настроены ломать нерыночные финансовые схемы. По данным Региональной газовой компании, которая обїединяет 20 Операторов ГРС, за последние четыре месяца ее газораспределительные компании на 24% сократили долги за технологический газ перед Оператором ГТС и планируют продолжать гасить задолженность, публично заявляя о необходимости сохранения рыночного механизма закупки газа для их технологических нужд. И призывая государственных менеджеров не допустить появления в газовой отрасли схем, меняющих рыночное ценообразование на монопольное.