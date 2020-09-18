В межотопительный сезон Операторы ГРС уменьшили задолженность перед Оператором ГТС на 24%

Операторы ГРС, работающие под брендом РГК, с мая по сентябрь сократили задолженность за услуги балансирования почти на четверть, а три компании полностью рассчитались с Оператором ГТС. Об этом сообщили в пресс-службе РГК.

Там отметили, что если по состоянию на 1 мая 2020 года долги перед Оператором ГТС составляли 420 млн грн, то по состоянию на 1 сентября 2020 года они сократились до 319 млн грн. Таким образом, удалось уменьшить задолженность на 24%.

В то же время, долги за распределение газа не уменьшились, а наоборот, увеличились и на 1 сентября составили 1,25 млрд грн.

"Эта сумма почти в четыре раза превышает долг перед Оператором ГТС. А каждая пятая компания вообще не имеет задолженности перед Оператором ГТС Украины", — говорят в РГК.

Там добавляют, что по состоянию на 1 сентября долги клиентов за услуги по распределению газа перед Операторами ГРС составляют 1,25 млрд грн. Среди крупнейших должников — предприятия ТКЭ, которые задолжали 860 млн грн.

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Также за полученные услуги задолжали бытовые потребители, неплатежи которых составляют 397 млн грн. "В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов потребителей повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса", — прокомментировали в компании.

Операторы ГРС планируют в дальнейшем рассчитываться с Оператором ГТС и считают, что инициатива введения распределительных счетов со стороны Оператора ГТС является нерыночным механизмом, который приведет к проблемам, аналогичным тем, которые наблюдаются в секторе теплоснабжения.

Отметим, что для предприятий ТКЭ действуют распределительные счета, с которых, согласно алгоритму, средства списываются на погашение долгов прошлых периодов. Однако эта система не способна нормализовать состояние расчетов предприятий, в том числе и перед Оператором ГТС.

Введение аналогичных нерыночных механизмов в секторе распределения газа лишит Операторов ГРС возможности приобретать газ для технологических нужд по рыночным контрактам на свободном рынке. И заставит их стать постоянным клиентом Оператора ГТС, оплачивая ему услуги балансировки по цене, превышающей рыночные цены на 20%, что в дальнейшем приведет к увеличению тарифов для конечного потребителя.

Напомним, Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.