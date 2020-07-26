Оператор ГТС за первое полугодие получил почти 30 млрд грн доходов

Оператор ГТС Украины за 6 месяцев 2020 года получил 29,4 млрд грн доходов, статья расходов при этом составила 10,1 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете оператора.

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По информации компании, больше всего (73%) оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% — за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточному балансированию и прочее.

"Стоит отметить, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные — на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы", — резюмировали в отчете.

Напомним, 1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новому транзитному соглашению с "Газпромом", достиг 2 млрд кубометров, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет.

Позже Коболев рассказал, почему "Газпром" подписал договор с "Нафтогазом", а не с Оператором ГТС Украины.

Ранее суточный показатель импорта газа из Европейского Союза в Украину достиг показателя в 70 млн кубометров, что является рекордным показателем импорта газа с 2014 года.