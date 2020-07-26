Экономика 1 час назад

Оператор ГТС за первое полугодие получил почти 30 млрд грн доходов

Больше всего оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы

ГТС Украины. Фото: tsoua.com ГТС Украины. Фото: tsoua.com
ГТС Украины. Фото: tsoua.com

Оператор ГТС Украины за 6 месяцев 2020 года получил 29,4 млрд грн доходов, статья расходов при этом составила 10,1 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете оператора.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации компании, больше всего (73%) оператор получил доходов за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы, а остальные 27% — за услуги транспортировки в Украине, за услуги по суточному балансированию и прочее.

"Стоит отметить, что более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные — на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы", — резюмировали в отчете.

Напомним, 1 января 2020 года независимый оператор газотранспортной системы полностью отделился от группы "Нафтогаз" и начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС.

Оператор ГТС Украины сообщил, что объем протранспортированного газа ГТС, согласно новому транзитному соглашению с "Газпромом", достиг 2 млрд кубометров, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Читайте также:
Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы — премьер

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет.

Позже Коболев рассказал, почему "Газпром" подписал договор с "Нафтогазом", а не с Оператором ГТС Украины.

Ранее суточный показатель импорта газа из Европейского Союза в Украину достиг показателя в 70 млн кубометров, что является рекордным показателем импорта газа с 2014 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Северный поток-2" не смогут достроить до осени
"Северный поток-2" не смогут достроить до осени
Коронавирус — не проблема: Microsoft существенно нарастила доход и прибыль
Коронавирус — не проблема: Microsoft существенно нарастила доход и прибыль
Несмотря на эпидемию коронавируса, доходы местных бюджетов растут — Минфин
Несмотря на эпидемию коронавируса, доходы местных бюджетов растут — Минфин
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Эпидемия коронавируса в Украине имеет иной сценарий, чем в Европе — Минздрав

  3. Спикер Зеленского Мендель заработала в июне больше президента

  4. В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев коронавируса

  5. Трускавец 2.0: как "комиссаров Зеленского" учили побеждать на местных выборах (ФОТО)

Загрузка...