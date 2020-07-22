Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы — премьер

Украина накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил на заседании правительства в среду, 22 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

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"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины — 21 млрд кубометров. Запасы угля также рекордные за последние годы. Тепловые станции и ТЭЦ обеспечены углем в достаточных объемах. Потому мы должны спокойно и комфортно пройти этот отопительный сезон", — сказал он.

По словам премьера, по состоянию на 15 июля к зиме подготовили около половины жилого фонда, учебных заведений и учреждений здравоохранения.

"По состоянию на середину лета, 15 июля, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, школ, учреждений здравоохранения. По информации, которую предоставляют нам регионы, комплексно уже отремонтировано и подготовлено более 800 тысяч домов. Мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных тепловых сетей и готовим тепловые пункты обогрева", — отчитался Шмыгаль.

На эти работы, по его словам, потратили более 6 млрд грн. При этом для утепления домов были выданы "теплые кредиты" на сумму более 600 млн грн.

Премьер также призвал органы местного самоуправления начать работы по подготовке к зиме.

Ранее сообщалось, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 25,5-26,5 млрд кубометров.