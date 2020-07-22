Политика и экономика 9 минут назад

Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы — премьер

Украинский жилой фонд готов к зиме на 50%

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Украина накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона.

Об этом заявил на заседании правительства в среду, 22 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины — 21 млрд кубометров. Запасы угля также рекордные за последние годы. Тепловые станции и ТЭЦ обеспечены углем в достаточных объемах. Потому мы должны спокойно и комфортно пройти этот отопительный сезон", — сказал он.

По словам премьера, по состоянию на 15 июля к зиме подготовили около половины жилого фонда, учебных заведений и учреждений здравоохранения.

"По состоянию на середину лета, 15 июля, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, школ, учреждений здравоохранения. По информации, которую предоставляют нам регионы, комплексно уже отремонтировано и подготовлено более 800 тысяч домов. Мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных тепловых сетей и готовим тепловые пункты обогрева", — отчитался Шмыгаль.

Читайте также:
Украина активно импортирует газ — в первом полугодии 2020 закупки выросли на 24%

На эти работы, по его словам, потратили более 6 млрд грн. При этом для утепления домов были выданы "теплые кредиты" на сумму более 600 млн грн.

Премьер также призвал органы местного самоуправления начать работы по подготовке к зиме.

Ранее сообщалось, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 25,5-26,5 млрд кубометров.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Социологи рассказали, что украинцы думают о годе работы Верховной Рады 9 созыва
Социологи рассказали, что украинцы думают о годе работы Верховной Рады 9 созыва
Більше кредитів та менше боргів: новий голова НБУ розповів як буде працювати регулятор
Більше кредитів та менше боргів: новий голова НБУ розповів як буде працювати регулятор
Экс-главу "Укравтодора" задержали в Польше по подозрению в коррупции
Экс-главу "Укравтодора" задержали в Польше по подозрению в коррупции
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Луцкий террорист задержан, заложники освобождены (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Зеленский рассказал детали переговоров с захватчиком заложников в Луцке (ВИДЕО)

  4. Зеленский выполнил требование луцкого террориста и записал видео

  5. Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа (ОБНОВЛЕНО)

Загрузка...