Украина накопила достаточно газа и угля для прохождения зимы — премьер

Украина накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона.
Об этом заявил на заседании правительства в среду, 22 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.
"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины — 21 млрд кубометров. Запасы угля также рекордные за последние годы. Тепловые станции и ТЭЦ обеспечены углем в достаточных объемах. Потому мы должны спокойно и комфортно пройти этот отопительный сезон", — сказал он.
По словам премьера, по состоянию на 15 июля к зиме подготовили около половины жилого фонда, учебных заведений и учреждений здравоохранения.
"По состоянию на середину лета, 15 июля, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, школ, учреждений здравоохранения. По информации, которую предоставляют нам регионы, комплексно уже отремонтировано и подготовлено более 800 тысяч домов. Мы продолжаем ремонт котельных, заменяем сотни километров изношенных тепловых сетей и готовим тепловые пункты обогрева", — отчитался Шмыгаль.
На эти работы, по его словам, потратили более 6 млрд грн. При этом для утепления домов были выданы "теплые кредиты" на сумму более 600 млн грн.
Премьер также призвал органы местного самоуправления начать работы по подготовке к зиме.
Ранее сообщалось, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 25,5-26,5 млрд кубометров.