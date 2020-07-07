К следующему отопительному сезону Украина накопит рекордный запас газа — Укртрансгаз

Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 25,5-26,5 млрд кубометров. Об этом заявил генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что к началу сезона отбора украинские ПХГ будут заполнены примерно на 25,5-26,5 млрд кубометров. При этом в 2020 году активный объем газа в ПХГ увеличится до 20% по сравнению с самым высоким показателем за последние десять лет, достигнутым в 2019 году, — 21,8 млрд кубическим метров. Если такая задача будет выполнена, этот сезон закачки станет самым продуктивным за всю историю украинских газохранилищ", — отмечает Алексеенко.

При этом по состоянию на 5 июля 2020 года запасы в ПХГ Украины достигли 20,228 млрд кубометров, увеличившись на 4,444 млрд с окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта.

В УТГ отмечают, что существенный вклад в наполнение украинских хранилищ сделали иностранные трейдеры, которые за шесть месяцев текущего года закачали в них 2,6 млрд кубических метров газа, что более чем втрое превышает показатели прошлого года.

В то же время компании-нерезиденты по состоянию на начало июля хранят в режиме "таможенный склад" 3,6 млрд кубометров газа, украинские — 1,3 млрд кубометров.

По данным УТГ, для транспортировки газа в "таможенный склад" клиенты ПХГ все чаще используют услугу short haul (транспортировка на короткие расстояния), в частности, нерезиденты с начала текущего года закачали через short haul 1,6 млрд кубическим метров (в том числе в июне — 0,8 млрд кубометров), резиденты — 0,14 млрд кубометров.

Напомним, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 5 млрд 999,57 кубометров (с 21 млрд 783,68 млн кубометров до 15 млрд 784,11 млн кубометров).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров).