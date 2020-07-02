Энергетика 40 минут назад

Украина активно импортирует газ — в первом полугодии 2020 закупки выросли на 24%

За отчетный период общие поступления газа из стран Евросоюза составили 7 млрд кубических метров

Фото: "Диалог" Фото: "Диалог"
Фото: "Диалог"

Украина наращивает импорт природного газа — за первое полугодие 2020 года общие поступления из стран ЕС в Украину составили 7 млрд кубических метров, что на 24% (на 1,3 кубометра) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ООО "Оператор ГТС Украини".

Там отметили, что этот показатель также на 40% превышает средний за 2016-2019 года.

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По оперативным данным Оператора, в июне 2020 года в Украину импортировали 1,8 млрд кубометров природного газа, что на 9% (на 154 млн кубометров) больше импортных объемов июня 2019 года. Вместе с тем, это на 36% (или 482 млн кубометра) больше, чем в мае 2020 года.

"Всего за первые 6 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 3,9 млрд кубических метров (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 2,2 млрд кубометров (+39%), из Польши — 0,9 млрд кубометров (+34%)", — рассказали представители ГТС.

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У Оператора напомнили, что указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с началом этого года: из Венгрии — 1,2 млрд кубометров и из Польши — 0,5 млрд кубометров.

Также с начала года 3,7 млрд кубометров импортируемых объемов, из которых 49% или 1,8 млрд кубических метров поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе".

Отметим, сегодня голубое топливо поступает в Украину исключительно из стран Европейского Союза, страна не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

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