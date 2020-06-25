Транспорт 1 час назад

В Кабмине отказались вводить пошлину на дизтопливо и автогаз в пользу Коломойского

Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила антисубсидированную процедуру касательно импорта в Украину из РФ дизтоплива и сжиженного газа

Дизтопливо. Фото: erece.org Дизтопливо. Фото: erece.org
Дизтопливо. Фото: erece.org

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) считает нецелесообразным введение пошлины в 8,46% на импортируемые из России дизельное топливо и сжиженный газ.

Об этом говорится в сообщении МКМТ, обнародованном в правительственной газете "Урядовий кур'єр" 25 июня.

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"По результатам рассмотрения (жалобы "Укртатнафты", "Укрнефти" и "Укргаздобычи") комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации", — говорится в нем.

Также МКМТ прекратила антисубсидированную процедуру касательно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа происхождением из России.

Данное решение вступает в силу со дня доведения его до ведома компании "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская область), крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" и государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча".

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Ранее аграрии у Кабмина протестовали против повышения цен на продукты из-за пошлин на топливо.

Также автоперевозки могут подорожать из-за пошлины на дизтопливо.

Как сообщалось, в феврале 2020 года импорт дизельного топлива из России увеличился на 40% до 200,8 тысяч т по сравнению с январем (142,5 тысяч т) и позволил частично компенсировать снижение поставок из Беларуси.

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