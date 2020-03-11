Российское дизтопливо заняло 45% украинского рынка в феврале

Импорт дизельного топлива из России увеличился на 40% до 200,8 тысяч т по сравнению с январем (142,5 тысяч т) и позволил частично компенсировать снижение поставок из Беларуси.

Об этом со ссылкой на исследование Консалтинговой группы А-95 сообщает Enkorr.

Указано, что в февральском балансе украинского рынка топливо из РФ заняло 45%, что соответствует доле российских производителей до введения спецпошлин на поставки по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс".

В частности, баланс украинского рынка ДТ в феврале 2020 года составил 448,4 тысяч т, что на 3% (12,7 тысяч т) больше аналогичного показателя 2019 года и на 25% (90 тысяч т) больше января 2020 года.

При этом доля украинских НПЗ в февральском балансе составила около 14% (64 тысячи т), импорт — 86% (384 тысячи т).

Как отмечается, из России в феврале импортировано 200,8 тысяч т (+58,6 тысяч т по сравнению с январем). В частности, по сравнению с январем выросли поставки через трубопроводный терминал в Гомеле (Беларусь) — с 75 тысяч т до 118 тысяч т.

Известно, что прямые ж/д-поставки выросли с 36,7 тысяч т до 50 тысяч т за счет увеличения отгрузок ресурса компании "Лукойл" и возобновления импорта салаватского ДТ.

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В свою очередь поставки через терминалы трубопровода ПрикарпатЗападтранс, которые облагаются 4-процентной пошлиной, в феврале практически сохранились на уровне января и составили 33 тысячи т.

Как известно, из-за противоречий с правительством РФ и нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 году вынуждено снизили объем отгрузок ДТ в Украину. В феврале Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили 92,6 тысяч т, включая 6,8 тысяч т по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс". Ожидалось, что в 2020 году объем импорта из Беларуси будет составлять 250 тысяч т в месяц.

Тем временем Мажейкяйский НПЗ (Литва) в феврале нарастил поставки в Украину до 56 тысяч т с 48 тысяч т в январе. В целом, в январе-феврале 2020 года группа Orlen удерживает объем поставок в Украину на уровне, близком к максимальному для последних нескольких лет.

Сообщается, что через морские порты в феврале оформлен импорт 32 тысяч т, что в 2 раза больше поставок в январе. Отмечается, что это рекордный объем морского импорта за последние 5 лет.

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Всего за 2 месяца 2020 года баланс рынка ДТ составил 807 тысяч т, что на 6% (52 тысячи т) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Благодаря накопленным в конце прошлого года запасам удалось частично компенсировать снижение поставок дизтоплива, однако в начале марта рынок столкнулся с первыми признаками дефицита, что привело к росту цен на 4% за первую неделю марта.

Напомним, Беларусь сократила поставки дизтоплива в Украину в конце декабря 2019 года из-за того, что не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на 2020 год.

Как сообщалось, с 1 августа 2019 года Украина ввела пошлины на российское ДТ, поставляемое по трубопроводам, в размере 3,75%, которые выросли до 4% с 1 октября 2019 года.

Тем временем ограниченное предложение дизельного топлива (ДТ) привело к первому скачку оптовых цен: 5 марта средняя цена топлива на нефтебазах повысилась сразу на 60 копеек за литр или более чем на 3%.