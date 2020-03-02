Обвал мировых цен на нефть спровоцировал рекордное падение цен на дизтопливо в Украине

Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 19 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Причиной стал обвал мировых цен на нефть и, соответственно, котировок топлива из-за вспышки коронавируса. За последнюю неделю котировки дизтоплива в Средиземноморье, по словам трейдеров, опустились почти на $70/тонна.

Цены на дизтопливо в портах снова стали ниже, чем на традиционных северных базисах в Коростене и Новограде-Волынском. Компания Orange Oil c "Южного" предлагала ДТ по 18,30 грн/л, "Трейд Коммодити" из Николаева, по словам трейдеров, отгружала по 17,90 грн/л, а "Укртатнафта" из резервуаров Одесского порта озвучивала цену 18,70 грн/л.

Минимальная же озвучиваемая трейдерами цена белорусского дизтоплива с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) 2 марта составляла 18,45 грн/л. С Новограда-Волынского автопартии российского ДТ компания "Анвитрейд" предлагала по 18,55 грн/л, со Смыги (Ривненская область) — по 18,60 грн/л. 2 марта "Анвитрейд" возобновила предложение с терминала в Дубрыничах (Закарпатская область) по 19,00 грн/л.

По словам трейдеров, цена трубопроводного дизтоплива до конца текущей недели будет рассчитываться по февральским котировкам.

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Напомним, 27 февраля 2020 года мировые цены на нефть снизились в ходе азиатских торгов, поскольку опасения по поводу быстрого распространения коронавируса оказались более значимыми, чем рост запасов сырья в США.

Также сообщалось, что внутреннее производство дизельного топлива в Украине в 2019 году выросло на 10% и теперь составляет 812 тысяч тонн.