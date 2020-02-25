Украинские АЗС увеличили продажи дизтоплива на четверть и автогаза на треть

В январе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи дизельного топлива в натуральном выражении увеличились на 25,9%, до 91,4 тысячи тонн, сжиженного газа — на 33,6%, до 82,5 тысячи тонн. Об этом сообщили в Госстате.

За январь текущего года автозаправочные станции (АЗС) в денежном выражении реализовали в розницу дизтоплива на 2,7 млрд грн (на 11% больше), а автогаза на 1,8 млрд грн (на 33,7% больше).

Также за январь 2020 года на АЗС в розницу было реализовано 92,9 тысячи тонн моторных бензинов почти на 3,2 млрд грн. В натуральном выражении продажи увеличились на 12,2% по сравнению с январем прошлого года, в денежном выражении — почти на 3,6%.

В том числе бензина А-92 было продано 35,6 тысячи тонн (на 5,7% больше, чем за январь 2019 года) на 1,2 млрд грн (на 2,5% меньше), бензина А-95 — 53,9 тысячи тонн (на 14,9% больше) на 1,9 млрд грн (на 6,6% больше).

Напомним, что внутреннее производство дизельного топлива в Украине в 2019 году выросло на 10% и теперь составляет 812 тысяч тонн.

Также сообщалось, что цены на автогаз в Украине снизились на 12 копеек за литр, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября 2019 года.