Автогаз в Украине подешевел к уровню ноября 2019 года

Средняя цена автогаза в Украине 13 февраля 2020 года снизилась на 12 копеек за литр, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает издание enkorr.

В частности, цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 8–10 копеек за литр. На станциях Chipo автогаз подешевел на 30 копеек за литр.

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В свою очередь крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 14–18 копеек за литр, до 11,02–10,95 грн/л. Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Житомирской области — 9,60 грн/л.

В то же время стоимость автогаза в сети SUN OIL была снижена на 92 копейки за литр, до 11,36 грн/л. В таких сетях как AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Род-Ник", Marshal, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5–15 копеек за литр.

Как известно, розничные цены автогаза начали снижаться в конце января 2020 года. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 5% или на 75 копеек за литр.

В свою очередь оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться с середины декабря 2019 года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

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Отмечается, что оптовые цены снижаются на фоне обвала внешних котировок: за январь цена смеси пропан-бутана на белорусско-польской границе, по словам трейдеров, опустилась на $120/т. Дополнительное давление на цены оказывает профицит газа, который начал возникать еще в декабре.

Ранее Офис президента Владимира Зеленского поддержал идею пересмотра ставок акцизного налога на бензин и сжиженный углеводородный газ.

Как сообщалось, пересмотр ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин может привести к росту розничных цен автогаза на 4–5 грн за литр — в связи с этим участники рынка газа призывают руководство страны не допустить пересмотра.