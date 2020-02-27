Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса

Мировые цены на нефть снизились в ходе азиатских торгов, поскольку опасения по поводу быстрого распространения коронавируса оказались более значимыми, чем рост запасов сырья в США.

Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает enkorr.

В частности, стоимость барреля майской нефти Brent 27 февраля к 8:43 по Киеву составила $51,89 (-1,74%). В свою очередь баррель апрельской нефти WTI торговался по $47,85 (-1,81%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $52,81 и $48,73 соответственно.

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Указано, что коммерческие запасы сырой нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 452 тысячи баррелей при прогнозном росте на 2,005 млн барр. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA). При этом товарные запасы бензина сократились на 2,7 млн баррелей (прогнозное снижение на 2,25 млн баррелей), запасы дистиллятов упали на 2,1 млн баррелей (-1,71 млн баррелей).

Как отмечается, поначалу рынки нефти выросли на позитивных данных по запасам нефти, но вернулись в красную зону из-за опасений по поводу нового коронавируса, который продолжает распространяться за пределы Китая.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых коронавирусных инфекций за пределами КНР 27 февраля впервые превысило китайский уровень.

"Рынок отказался от роста после очередного глобального вирусного всплеска, который дал понять инвесторам, что пандемия, ранее ограниченная территорией Китая, теперь становится глобальной проблемой", — отметил Барани Кришнан, аналитик Investing.com по сырьевым товарам.

Президент США Дональд Трамп запланировал пресс-конференцию после того, как ранее написал в Twitter, что СМИ распространяют "поддельные новости", раздувают опасность пандемии и что риск коронавируса остается "очень низким".

Между тем центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили первый случай заражения коронавирусом внутри США.

Напомним, 19 февраля 2020 года нефть подорожала до 3-недельного максимума. Драйвером роста стало решение США ввести санкции против Rosneft Trading S.A. — дочерней компании "Роснефти" — за оказание помощи в продаже венесуэльской нефти на отраслевые предприятия Индии и Китая.