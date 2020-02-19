Американские санкции против российской компании спровоцировали скачок цен на нефть

Нефтяные фьючерсы подорожали, достигнув 3-недельного максимума. Драйвером роста стало решение США ввести санкции против Rosneft Trading S.A. — дочерней компании "Роснефти" — за оказание помощи в продаже венесуэльской нефти на отраслевые предприятия Индии и Китая. Об этом сообщает enkorr.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent 19 февраля к 17:17 по Киеву составила $58,42 (+1,16%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $52,80 (+0,98%). В ходе торгов цены на эталонные сорта нефти колебались в пределах $57,51–58,94 и $52,16–53,28 соответственно.

Решение правительства США о внесении в черный список торгового брокера, принадлежащего российскому отраслевому гиганту "Роснефть", могло быть частью американской кампании по оказанию давления на режим Мадуро в Венесуэле. Но этот шаг также сместил акцент на угрозы срыва поставок после многих недель пребывания в центре внимания падения спроса, вызванного вспышкой коронавируса в Китае.

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"Учитывая, что эти санкции относятся к структурной единице "Роснефти", а не к материнской компании или каким-либо другим дочерним компаниям, до сих пор неясно, какое влияние это окажет на нефтяные потоки. Неясно также, сколько нефти и нефтепродуктов продается через попавшее под санкции подразделение", — говорится в аналитической записке ING.

В дополнение к санкциям США в отношении Rosneft Trading S.A., усиливается вооруженный конфликт в Ливии. Ожидалось, что мирные переговоры под эгидой ООН возобновятся в ближайшем будущем, но международно признанный премьер-министр Ливии Файез аль-Серрадж заявил 19 февраля, что этому препятствуют обстрелы со стороны восточных вооруженных группировок, пытающихся захватить Триполи.

Ситуация в стране говорит о том, что перебои с поставками ливийской нефти будут продолжаться, и экспортная блокада, вероятно, сохранится. Ливийская национальная нефтяная корпорация NOC сообщила, что текущая добыча нефти в стране упала до 123,5 тысячи баррелей в сутки (б/с), что примерно на 1 млн б/с меньше в сравнении с объемом, производившимся до начала блокады.

"Из-за неопределенности в вопросе, когда ливийские поставки вернутся на рынок, группе ОПЕК+ трудно договориться о дополнительном сокращении производства, необходимого для поддержания баланса на рынке", — добавили в ING.

Сейчас внимание участников рынка будет сосредоточено на данных Американского института нефти (API), который должен опубликовать свою еженедельную оценку коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США 19 февраля в 23:30 по Киеву. Аналитики ожидают увеличения запасов сырой нефти на 3,77 млн баррелей.