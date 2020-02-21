Нефть дешевеет из-за неопределенности на рынках

Цены на нефть в пятницу упали, так как рост числа новых случаев коронавируса и слабые азиатские экономические данные усилили неопределенность в отношении экономических перспектив, а основные производители нефти не торопятся сокращать нефтедобычу. Об этом сообщает enkorr.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent 21 февраля к 16:52 по Киеву составила $57,90 (-2,38%). Баррель мартовской нефти WTI торговался по $52,73 (-2,13%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти менялись в пределах $57,73–59,24 и $52,56–53,84 соответственно.

"В связи с тем, что Brent не смог в четверг пробить уровень $60/баррель при том, что данные по запасам нефти в США оказались лучше, чем ожидалось, растущая неопределенность на рынке приводит к снижению цен на нефть, — сказал аналитик UBS Джованни Стауново. — Участники рынка, которые выиграли от роста цен в последние дни, могут не выйти в эти выходные с длинной позицией из-за возобновившейся неопределенности".

Финансовые лидеры G20 встречаются в субботу и воскресенье в Саудовской Аравии, чтобы обсудить риски для мировой экономики, поскольку новые данные по экономике и здравоохранению в Азии заставляют инвесторов быть начеку.

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Китай 21 февраля сообщил об увеличении числа новых случаев коронавируса в пятницу.

В феврале производственная активность в Японии показала худшие результаты за последние 7 лет из-за последствий вирусного кризиса.

"Мы по-прежнему считаем, что рынок будет торговаться ниже текущих уровней, учитывая масштаб профицита за первую половину этого года и необходимость того, чтобы ОПЕК+ подала сигнал о готовности предпринять какие-либо шаги [для стабилизации рынка] в ходе мартовского министерского саммита", — сказал аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Министр энергетики РФ Александр Новак накануне заявил, что ОПЕК и союзники картеля осознали "бессмысленность" новых встреч накануне министерского саммита, который пройдет в Вене 5-6 марта.

Давления на нефтяные фьючерсы было усилено укреплением американского доллара, в котором номинировано большинство товаров. Более сильный доллар обычно повышает стоимость нефти для держателей других валют.

Между тем, 21 февраля фьючерсы на Brent вернулись к беквордации — структуре рынка, когда фьючерсная цена товара ниже его спотовой цены.

"Тот факт, что форвардная кривая Brent снова в беквордации в течение последних нескольких дней указывает на то, что поставки нефти, вероятно, снова сократятся в краткосрочной перспективе благодаря дополнительному снижению поставок ОПЕК+", — сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Напомним, 19 февраля 2020 года нефть подорожала до 3-недельного максимума. Драйвером роста стало решение США ввести санкции против Rosneft Trading S.A. — дочерней компании "Роснефти" — за оказание помощи в продаже венесуэльской нефти на отраслевые предприятия Индии и Китая.