Оптовые цены на дизтопливо подскочили из-за дефицита предложения

Ограниченное предложение дизельного топлива (ДТ) привело к первому скачку оптовых цен: 5 марта средняя цена топлива на нефтебазах повысилась сразу на 60 копеек за литр или более чем на 3%.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

Указано, что средняя по стране мелкооптовая цена дизтоплива, из-за возникшего ажиотажа, достигла 19,60 грн/т, хотя еще 2 дня назад она составляла 18,90 грн/т.

Как отмечается, реализация по одному из основных базисов оптовой торговли — станция Коростень (Житомирская область) — не осуществляется второй день из-за отсутствия свободных объемов на тамошних нефтебазах.

"Ожидалось, что ж/д-состав встанет под разгрузку сегодня вечером, но произошли какие-то задержки на железной дороге и этот срок сместился на завтра", — сообщил один из трейдеров.

Известно, что в последний раз 2 дня подряд операторы на станции Коростень не выходили в рынок в апреле 2019 года (24-25 апреля), когда из-за попадания хлорорганики в "Дружбу" белорусские НПЗ на время полностью остановили экспорт.

В свою очередь на трубопроводном терминале в Новоград-Волынском (Житомирская область) топливо отгружается только по фиксированной цене, продажи по формульным контрактам, по словам трейдеров, временно приостановлены. Компания "Анвитрейд" дважды за день пересматривала цену в прейскурсанте, подняв ее сначала на 20 копеек за литр, затем еще на 10 копеек за литр, до 19,20 грн/л.

Также, по-прежнему нет свободного ресурса на восточных базисах в Купянске и Изюме (Харьковская область), на которых последний год превалировал ресурс компании "Лукойл".

Причиной, по словам участников рынка, стало снижение отгрузок в первую неделю марта из-за бюрократических процедур при получении согласования Минэкономразвития РФ.

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"Насколько нам известно, этот вопрос уже решен и отгрузки с заводов в направлении Украины в полном объеме восстановлены. В Украину топливо должно поступить уже в начале следующей недели", — сообщил изданию один из покупателей ресурса "Лукойла".

Кроме того, Кременчугский НПЗ 5 марта уведомил своих контрагентов о временном прекращении спотовых отгрузок ДТ. По имеющейся информации, ограничение будет действовать как минимум до 10 марта. В утреннем прейскуранте "Укртатнафта" указала только цены бензина А-92 и А-95.

Тем временем в столичном регионе 5 марта средняя цена на фоне ограниченного предложения выросла на 75 копеек за литр. Компания "Глуско Украина" на ресурс с нефтебазы в Василькове подняла цену на 45 копеек за литр, до 19,60 грн/л, ЗНГК — на 70 копеек за литр, до 20,30 грн/л, KLO — на 90 копеек за литр, до 20,50 грн/л.

В то же время в портах цены на фоне ограниченного предложения на северных базисах поднялись в среднем на 40 копеек за литр — до 18,90-19,00 грн/л. С порта "Южный" компания Orange заявляет цену 19,30 грн/л, реальные отгрузки, по словам участников рынка, осуществляются по 19,00-19,10 грн/л.

Трейдеры ожидают, что к концу недели ситуация еще больше усугубится. Отгрузки по основному каналу импорта последних двух месяцев — с белорусского трубопроводного терминала в Гомеле — в начале марта также осложнены. При этом сохраняется неопределенная ситуация относительно отгрузок белорусскими НПЗ, ввиду продолжающегося спора с Россией по цене на нефть.

К тому же, по словам трейдеров, 9-11 марта ожидаются плановые ремонтные работы на ж/д-участке по маршруту поставок литовского топлива в Украину на территории Беларуси, что кратковременно окажет дополнительное давление на рынок.

Ранее сообщалось, что в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива ввиду снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. Прогнозная потребность рынка в марте оценивается в 600 тысяч т при ожидаемых поставках 530 тысяч т.

Напомним, средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 19 грн/л. Причиной стал обвал мировых цен на нефть и, соответственно, котировок топлива из-за вспышки коронавируса.