Энергетика 1 час назад

Украина достигла рекордного суточного показателя импорта газа из ЕС

Большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземное хранилище газа

ГТС Украины. Фото: ug-gaz.com ГТС Украины. Фото: ug-gaz.com
ГТС Украины. Фото: ug-gaz.com

Суточный показатель импорта газа из Европейского Союза в Украину достиг показателя в 70 млн кубометров, что является рекордным показателем импорта газа с 2014 года.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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По его словам, значительного роста показателей импорта газа удалось достичь благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией и запуску виртуального реверса.

"Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубометров в сутки", — написал Макогон в соцсети.

Он отметил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземное хранилище газа.

"Если еще 2 года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины", — пояснил Макогон.

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Напомним, в июне "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Польши заключили соглашение, согласно которому на границе будет создана виртуальная точка соединения.

С 1 июля виртуальная точка на границе с Польшей была запущена в работу.

Как сообщалось, "Нафтогаз" намерен инвестировать до $30 млрд в добычу газа в Украине.

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