"Нафтогаз" намерен инвестировать до $30 млрд в добычу газа в Украине

"Нафтогаз" оценивает объемы инвестиций в добычу газа в Украине в $20-30 млрд в последующие 10 лет.

Об этом заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер на брифинге 18 июня, сообщает hromadske.

"Нашей целью является достижение полной энергетической независимости. Мы оцениваем, что объемы инвестиций в добычу газа могут составить $20-30 млрд", — отметил он.

Примечательно, что предыдущую программу повышения объемов добычи газа (до 2020 года) "Нафтогаз" не выполнил.

Кроме того, "Нафтогаз" планирует перечислить в государственный бюджет Украины 39 млрд грн дивидендов по итогам 2019 года в июне 2020 года.

"По итогам 2019 года "Нафтогаз" заплатит в бюджет в целом 48 млрд грн, из которых 8,5 млрд грн перечислили в декабре 2019 года с тем, чтобы помочь правительству. Остальные 39 млрд грн мы планируем перечислить в бюджет в июне 2020 года", — сообщил финансовый директор НАК Петер ван Дрил.

Он отметил, что, кроме дивидендов, "Нафтогаз" заплатил в бюджет около 120 млрд грн в виде налогов и сборов и стал крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

Указано, что размер чистой прибыли "Нафтогаза" в 2019 году вырос в 5,5 раз против предыдущего года (в частности, благодаря компенсации "Газпрома"), однако в 2020 году доходы компании могут несколько снизиться, ведь самый прибыльный бизнес "Нафтогаза", транзит газа, передали другой компании — "Оператору ГТС Украины".

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Ранее в правительстве сообщали, что доля прибыли, которую "Нафтогаз" перечислит в бюджет в виде дивидендов, составит 95%.

Напомним, по итогам января-ноября 2019 года объемы добычи газа в Украине сократились на 1,1%. Вместе с тем, объемы импорта газа в Украину с начала года наоборот — выросли на 44%.

Больше всего добычу газа сократила компания "Укргаздобыча" — на 3,2%.

Как известно, "Укргаздобыча" — крупнейшая газодобывающая компания в Украине, которая добывает около 75% общей добычи газа. 100% акций компании принадлежит государственному "Нафтогазу".

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" по результатам открытого конкурса привлекла компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.