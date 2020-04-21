"Нафтогаз" привлек Expert Petroleum к разработке истощенных газовых месторождений

Группа "Нафтогаз" по результатам открытого конкурса привлекла компанию Expert Petroleum к увеличению добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.

Об этом говорится в сообщении "Укргаздобычи".

"В рамках первого в истории полноценного сервисного контракта по повышению добычи нефтегазовой отрасли Украины (Production Enhancement Contract — PEC) западный партнер в первые 5 лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн (перерасчет $ 30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры, и потенциально осуществить дополнительные инвестиции в дальнейшем. Партнерство между "Нафтогазом" и Expert Petroleum позволит получить дополнительно по крайней мере 300 млн кубометров газа в 13-ти малых месторождениях в Западной Украине в течение 5-ти лет", — отметили в Укргаздобыче.

По подсчетам "Укргаздобычи", интенсификация работ, увеличение налогов и других бюджетных отчислений партнерства позволит аккумулировать более 4 млрд гривен к ВВП Украины и Львовской области.

Читайте также: В Украине будут привлекать инвестиции для добычи газа из истощенных месторождений

Контракт между Expert Petroleum и "Укргаздобычей" заключен на 15 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Для выполнения этого контракта и связанных с ним услуг Expert Petroleum зарегистрировала специализированную украинскую компанию, которая выступит стороной договора.

Группа "Нафтогаз" будет утверждать планы разработки, ежегодную программу работ и бюджет, предложенные компанией-оператором на этих месторождениях. Оператор будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов "Укргаздобычи" с учетом инфляционной составляющей) и за достижения по увеличению добычи.

Полная собственность на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы остаются за "Укргаздобычей".

СПРАВКА

Expert Petroleum — это компания с французскими владельцами, которая входит в холдинговую группу GMS, крупной инвестиционной группы с активами по всему миру. Expert Petroleum максимизирует потенциал "зрелых" нефтегазовых месторождений, инвестируя в эти активы, принимая на себя ответственность и дополнительные риски на условиях долгосрочного контракта по повышению добычи (PEC).

Сейчас предприятие эффективно управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважин, и ежедневно добывает 8,5 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. В компании трудятся около 1000 человек.