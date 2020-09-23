"Нафтогаз" отчитался о своих убытках

За первое полугодие 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные консолидированной неаудированной отчетности компании.

По информации НАК, за январь — июнь текущего года доход НАК "Нафтогаз" снизился на 21% (на 19,063 млрд грн) и составил 71,928 млрд грн.

За аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил 24,704 млрд грн чистой прибыли.

По итогам второго квартала 2020 убыток НАК составлял 14,721 млрд грн против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель — июнь 2019 года.

Доход за второй квартал текущего года составил 27,114 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,844 млрд грн).

Капитальные инвестиции за первое полугодие снизились почти в 2,1 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 7,837 млрд грн.

Денежные средства и остатки на банковских счетах "Нафтогаза" на 30 июня 2020 составили 53,433 млрд грн против 77,593 млрд грн на 31 декабря 2019 года.

Как заявил на своей странице в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, оператор "имеет взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода".

"Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%. Это было важной и своевременной реакцией на падение привлекательности инвестиционных проектов в отрасли. Ряд проведенных нами мероприятий позволяет компании оставаться надежной опорой для государства. Именно "Нафтогаз" был главным источником наполнения бюджета страны в первой половине года — компания оплатила 75 млрд грн налогов и дополнительно заранее 35 млрд грн дивидендов. Также финансовое состояние "Нафтогаза" значительно улучшится, если ситуация с долгами облгазов, газсбытов и ТКЭ урегулируют честно, без предвыборного популизма и в пользу государственной компании. Сейчас долг этих предприятий составляет около 100 млрд грн", — отметил Коболев.

По его словам, ухудшение финансовых показателей "Нафтогаза" произошло на фоне завершения анбандлинга и передачи функции транспортировки газа и доходов от этого вида деятельности к независимому оператору ГТС.

"19,3 млрд грн за шесть месяцев 2020 года получил оператор газотранспортной системы Украины за услуги транзита газа в страны ЕС и Молдовы. Сейчас этот показатель отсутствует в нашем отчете, ведь отделение ГТС было сознательным шагом, без которого продолжение транзита по европейским правилам было бы невозможным", — подчеркнул глава НАК.

Напомним, с 1 августа в Украине начал работать новый рынок газа для населения. Если ранее на газ формировался тариф, то теперь поставщики сами устанавливают цены и публикуют их, а домохозяйства могут выбирать себе газового поставщика.