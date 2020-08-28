Энергетика 1 час назад

Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам

Увеличение цены перед началом отопительного сезона — традиционный тренд на европейских рынках.

Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам Цены на газ в Европе стремительно растут: чего ждать украинцам

С приближением отопительного сезона цены на природный газ в Европе традиционно растут.

После падения цен до исторического минимума весной текущего года, сейчас на газовых хабах в Европе происходит стремительный рост цен. За последнюю неделю рост цены на газ на европейских хабах составил 26%.

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Впрочем, увеличение цены перед началом отопительного сезона — традиционный тренд на европейских рынках.

Стоимость голубого топлива в Украине напрямую зависит от котировок на европейских биржах. Учитывая это, можно ожидать, что стоимость голубого топлива в Украине в ближайшие месяцы также продолжит расти.

Председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отмечает, что текущий год не стал исключением, несмотря на пандемию. "За последний месяц стоимость газа на мировых рынках выросла уже на 45-50%. Цена ресурса на сентябрь варьируется от 5,5 до 5,8 гривен за кубометр. Это только на сегодня. Есть тенденция к тому, что цена будет расти и дальше", — комментирует он.

Аналитики уверены, что цена газа в Украине для конечного потребителя зимой вырастет до 7 грн за куб. м, хотя звучат также прогнозы роста до 10 гривен за куб. м.

"Отечественного газа на украинском рынке — 70 процентов, остальное импорт. Такого влияния импорта на цену газа можно было бы избежать, если бы добытый в Украине газ продавался на бирже", — говорит Юрий Корольчук, эксперт в сфере энергетики.

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С ним соглашается аналитик энергорынка Геннадий Рябцев: "В формировании ценового индикатора внутри страны не заинтересован основной игрок этого рынка — НАК "Нафтогаз" Украины. Он заинтересован, чтобы цены на внутреннем рынке были выше".

Напомним, с 1 августа в Украине начал работать новый рынок газа для населения. Если ранее на газ формировался тариф, то теперь поставщики сами устанавливают цены и публикуют их, а домохозяйства могут выбирать себе газового поставщика.

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