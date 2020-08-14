Газовая атака: добыча газа падает, инвестиции в отрасль остановились. Есть ли надежда?

Мировые цены на углеводороды упали, экономический кризис в мире нарастает, пандемия коронавируса не угасает, а волны карантинов продолжают обрушиваться на участников рынка и потребителей.

Прогнозный уровень добычи природного газа в Украине на 2020 год в 27,6 млрд куб. м, предусмотренный ранее утвержденной Концепцией развития отрасли, оказался нереальным. Через три года после принятия парламентом стратегической концепции прогнозы снизились, а газодобыча начала сокращаться. После снижения объемов добычи природного газа на 1,4% в 2019 году аналитики предрекают дальнейшее падение показателя в нынешнем году еще на 1%. Но даже эта планка, установленная на скромной высоте в 20,5 млрд куб. м, может оказаться недостижимой в силу накопившихся проблем и усиления негативного тренда в отрасли.

По итогам первых шести месяцев 2020 года добыча газа упала уже на 3% против прошлогоднего аналогичного показателя и составила всего 10,2 млрд куб. м. Не спасает ситуацию даже тот факт, что некоторым независимым частным предприятиям под эгидой Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) удалось все-таки нарастить газодобычу в 2019 году на 5,1%, а за первую половину 2020-го еще на 7,6%. Особенно отличились в прошлом году Полтавская газонефтяная компания, "Укрнефтебурение" и Smart Energy, добившиеся прироста добычи газа, по данным АГКУ, на 55%, 38% и 25% соответственно. Крупнейшая частная газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" также продемонстрировала сдержанную положительную динамику.

Недостаточным для устойчивого развития отрасли оказалось и учреждение в 2019 году нефтегазовых онлайн-аукционов на получение спецразрешений для пользования недрами, и возобновление конкурсов на заключение соглашений о распределении продукции (СРП), и завершение долгожданного анбандлинга ГТС, и даже недавнее разблокирование парламентом деятельности газодобывающих компаний в условиях карантина путем замены общественных слушаний на письменно-электронное обсуждение влияния деятельности газовиков на окружающую среду. Всей отрасли требуется более фундаментальная и комплексная поддержка. Уже всем очевидно, что без государственной поддержки и капитальных инвестиций добыча в Украине продолжит стремительно падать.

Помощь нужна еще и потому, что промышленные месторождения газа в Украине чрезмерно истощены, а сильное падение цен на углеводороды резко ухудшило возможности газовиков по реинвестированию в отрасль. Участники рынка признают, что уровень истощения большинства крупных месторождений уже превышает 75%, а количество активных буровых установок в стране (являющееся одним из показателей уровня инвестиций) сократилось с 37 в начале нынешнего года до 31 в июне. И это только начало. Эксперты оценивают, что в 2021 году в отрасли может остаться порядка 20 задействованных буровых станков. Такой негативный тренд, безусловно, отразится и на сервисном рынке.

Процесс инвестиций в отрасль уже поставлен на паузу, заявляют в газодобывающих компаниях, и может случиться так, что вскоре инвестиции вообще прекратятся. Вслед за этим обвалится газодобыча, сократятся отчисления компаний в государственный и местные бюджеты, оптимизируются социальные инвестиции в регионах присутствия и вырастет безработица.

Чтобы избежать печального сценария, отрасль нужно поддержать, как это происходит в других добывающих странах. Об этом заявляют частные и государственные газодобывающие компании и независимые эксперты. Они утверждают, что в такой сложный для отрасли период необходимо срочно разработать и внедрить пакет стимулирующих мер для поддержки украинской газодобычи.

Правительства многих стран уже оказывают поддержку нефтегазовой отрасли

Кризис нефтегазовой отрасли наблюдается по всему миру. Из-за рекордного снижения цен на углеводороды, глобального экономического спада и пандемии добывающие и сервисные компании терпят миллиардные убытки. Правительства многих стран работают над комплексными программами или уже оказывают поддержку нефтегазовой отрасли. Например, в США для сохранения объемов производства нефти и газа уменьшили размер роялти на добычу углеводородов (со стандартных 12,5% до 0,5%) и арендную плату за пользование государственными участками. В Норвегии правительство объявило о снижении налогообложения в секторе, чтобы нефтегазодобывающие компании имели возможность продолжать свою инвестиционную деятельность. В Великобритании предлагают разработать офшорную стратегию для оказания помощи операторам и подрядчикам разведывательных проектов на континентальном шельфе. В Канаде нефтегазодобывающему бизнесу кроме отсрочки уплаты налога предоставили миллиардную финансовую помощь, которая позволит сохранить рабочие места.

"Необходимо разработать и безотлагательно принять пакет стимулирующих мер по поддержке нефтегазодобывающей отрасли, чтобы обеспечить возможность компаниям инвестировать в дальнейшее развитие газодобычи в стране в такой тяжелый период для отрасли. Это даст существенный положительный эффект, и к моменту стабилизации глобальной рыночной конъюнктуры и выравниванию цен на газ мы будем готовы активно бурить и добывать еще больше газа для Украины, приближая нашу энергонезависимость", — отметил Игорь Щуров, генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз".

По его мнению, для поддержки отрасли необходимо сохранить стимулирующую ставку ренты и зафиксировать ее как минимум на 10 лет, распространить стимулирующую ренту на добычу газового конденсата, а также создать механизм государственного регулирования разработки трудноизвлекаемых и нетради­ционных залежей.

Речь идет о необходимости продления сроков действия стимулирующих ставок 6% и 12% для новых скважин по добыче природного газа с глубины свыше и до 5 км соответственно, введенных 1 января 2018 года законом №2245, с 5 лет до 10 лет, а также о целесообразности распространения такой практики на добычу газового конденсата. За два года действия стимулирующей нормы газовики пробурили более 200 новых скважин, и добыча газа в этих компаниях начала расти, констатирует исполнительный директор АГКУ Артем Петренко.

По его словам, аналогичный эффект будет и в случае снижения ренты для восстановленных скважин, которые не добывали углеводороды последние два года и были возвращены к производству после капремонта. В итоге появится серьезный ресурс для увеличения добычи газа в Украине.

Необходимо также комплексно пересмотреть ставки налогообложения добычи углеводородов в Украине и привести их к среднеевропейскому уровню, считают в АГКУ. Ведь сейчас, по оценкам ассоциации, этот показатель в Украине в 2-2,5 раза выше, чем, например, в таких странах, как Франция, Хорватия, Италия или Румыния.

В компании "Укргаздобыча" тоже считают, что для наращивания добычи газа в Украине необходимы серьезные инвестиции и слаженные действия органов власти и бизнеса. А радикальными путями увеличения газодобычи в стране крупнейший игрок рынка считает сверхглубокое бурение, добычу газа плотных пород и освоение морского шельфа.

Ситуация в Украине с поддержкой нефтегазодобывающей отрасли крайне плачевная

О недопустимости сокращения инвестиций в новое бурение предупреждает также генеральный директор Полтавской газонефтяной компании Виктор Гладун. Он поясняет, что подобные секвестры негативно отразятся на показателях добычи углеводородов в последующие 1-3 года, и заявляет о необходимости господдержки отрасли в трудное время. В частности, руководитель ПГНК присоединяется к мнению коллег насчет срочного введения фискальных стимулов для увеличения отечественной добычи углеводородов путем унификации рентных ставок на их добычу, в том числе и для старых скважин, а также ратует за введение пошлины на импортный LPG.

Ситуация в Украине с поддержкой нефтегазодобывающей отрасли, которая является бюджетообразующей для страны (за 2019 год уплачено почти 74 млрд грн налогов), крайне плачевная. До сих пор индустрия не получила никаких стимулов со стороны государства для продолжения инвестдеятельности и сохранения рабочих мест в секторе. Еще весной АГКУ обратилась к президенту, правительству и народным депутатам с призывом разработать и внедрить комплексный пакет стимулирующих мер для помощи отрасли. Но до сих пор этот призыв о помощи остался без ответа. Очевидно, что без этого не стоит ожидать продолжения бурения новых скважин, разработки новых месторождений и, как следствие, увеличения и даже удержания объемов добычи отечественного газа.

В Министерстве энергетики признают, что газодобыче требуется комплексная поддержка, и заверяют, что ряд важных мер для обеспечения инвестиционной привлекательности и развития сектора будут предусмотрены в новой Концепции развития газодобывающей отрасли до 2025 года, проект которой ведомство скоро представит общественности. Осталось только посмотреть, что будет раньше — появление документа на свет или катастрофическое падение отечественной добычи и замещение импортом.