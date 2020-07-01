В Украине отложили запуск рынка газа для населения до 1 августа

Кабинет министров в среду, 1 июля, продлил механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 1 августа 2020 года.

Об этом на брифинге по результатам заседания Кабмина заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, сообщает пресс-служба Минэнерго.

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"Сегодня Кабинет министров для проведения всех необходимых мероприятий для избрания поставщика последней надежды продлил действие ПСО для населения до 1 августа. Это необходимая норма для того, чтобы все происходило последовательно, и было обеспечено гарантированное снабжение газом", — пояснила она.

Руководитель Минэнерго напомнила, что 1 июля заканчивается действие положения о ПСО.

Однако для бесперебойного и стабильного функционирования рынка природного газа при отмене так называемого ПСО важно было определить поставщика последней надежды, уточнила Буславец.

По ее словам, вчера Министерство энергетики объявило конкурсный отбор поставщика последней надежды на газовом рынке для населения.

В Минэнерго ожидают, что все претенденты подадут предложения до 7 июля.

Таким образом, "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2021 года будет поставлять газ на условиях ПСО производителям тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей.

Напомним, 10 июня стало известно, что НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения.

Директор Секретариата Энергетического сообщества (ЕС) Януш Копач считает, что Украина готова к либерализации рынка газа для бытовых потребителей, несмотря на нерешенные проблемы в отрасли.

16 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предполагает переход рынка природного газа на расчеты и балансировку в энергетических единицах (кВт*час).

23 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что Кабмин может продлить на месяц спецобязанности "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО).

По его словам, де-юре, к отмене ПСО остается всего неделя, но на сегодня "единственное, что сделано — это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика" газа для населения. Тарасюк также сообщил, что отмена ПСО с 1 июля — одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на $5 млрд.

В июне оптовая цена на природный газ для населения снизилась до 2,142 грн/кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).