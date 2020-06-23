С 1 июля запускается рынок газа для населения: как он будет работать

Уже 1-го июля в Украине должен стартовать рынок газа для населения. Это значит, что с середины лета каждый житель страны сможет сам решать, у кого ему покупать голубое топливо. Изменится и ценообразование. Сейчас тариф для населения, по факту, устанавливает государство по специальной формуле (среднеарифметическое значение на нидерландском хабе TTF плюс транспортировка). После отмены поставки по спецобязательствам (ПСО) решать, сколько вы будете платить за газ, начнет рынок.

Как именно рынок будет устанавливать цену, пока неясно. Однако европейские эксперты уверены: сейчас самое время для старта, потому что цены на газ беспрецедентно низкие. И государству не нужно их регулировать.

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"Связанный с COVID-19 кризис, который вызвал беспрецедентные последствия для всех без исключения стран на этой планете, способствовал также обвалу цен на газ. Покупатели должны извлечь из этого выгоду, — сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" директор Секретариата Энергетического сообщества Януш Копач. — Мы думаем, что Украина готова запустить эту реформу при сохранении существенного внимания к наименее защищенным категориям населения и продолжении соответствующих социальных программ".

Рынок газа для юридических лиц в Украине работает уже давно, с 2015 года. На нем уже работает около 700 поставщиков. Крупные клиенты, которые закупают большие объемы, уже вовсю пользуются опцией выбора поставщика, который предлагает выгодные цены и удобный сервис. Со средним и мелким бизнесом сложнее: сами поставщики рассказывают, что приходится проводить разъяснительную работу, "идти в поля", разъясняя преимущества своей компании перед конкурентами, особенно, традиционными поставщиками — наследниками облгазов. Тем более сложно будет донести эти преимущества населению, которому сейчас непросто принять саму мысль о том, что газ можно покупать у разных компаний.

Несмотря на это, поставщики из среднего бизнеса готовы к старту рынка газа для населения и видят в нем перспективы.

Немного цифр. На сегодня емкость рынка газа для населения — это 8 млрд кубов в год, которые потребляют 12,5 млн потребителей. Примерно 5-10% этого рынка, по расчетам поставщиков, готовы сменить поставщика уже в первый отопительный сезон. За 3-5 лет, когда покупать газ в рынке станет для украинца обыденностью, эта цифра может вырасти до 30%. Поскольку стать поставщиком для крупных предприятий достаточно сложно, рынок для населения — отличная возможность для поставщиков набрать клиентов. Для потребителя же это означает конкуренцию, то есть, более выгодные предложения по цене, удобный сервис, а в будущем, как показывает мировой опыт, даже акционные предложения вроде тех, что делают провайдеры интернет-услуг и мобильные операторы.

Так, в частности, о намерении начать поставки газа населению с 1 июля заявил энергетический провайдер ETG.UA. Причем, как рассказали представители компании, они уже это делают — правда, в небольших масштабах (сейчас у компании около 50 клиентов-физлиц) и больше в качестве эксперимента и отработки механизмов перехода от одного поставщика к другому в разных регионах Украины.

"Уже 4 года мы проводим поставки газа населению. Для нас это тест, который позволяет не только понимать процедуры, но и изучать потребности рынка. Фактически, мы первые из частных компаний, кто подал номинацию для продажи газа конечным потребителям в категории "Население" в "Укртрансгаз" еще в 2016-м году, — сказал Алексей Бондаренко, член наблюдательного совета и владелец энергетического провайдера ETG.UA. — Более двух лет эти поставки осуществлялись в убыток, так как рыночная цена газа была в разы выше ПСО. Но нам важно было отработать модель перехода от одного поставщика к другому, хотя ранее эта процедура была крайне некомфортной. Сейчас же она максимально упрощена и может рассматриваться, как рабочая модель".

В рынке газа компания с 2015 года, когда стартовала возможность продавать энергоресурс предприятиям. С 2019-го вышли и в новосозданный рынок электроэнергии. За последние годы вкладывались в сервис: выстроили сеть региональных представительств, предоставили доступ клиентам в личный кабинет, запустили мобильное приложение. Основной фокус делают на обслуживание малого и среднего бизнеса.

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Кроме непосредственной поставки энергоресурса, ETG.ua интересен другим предложением: выстроив розничную сеть, провайдер предлагает другим компаниям работать по их франшизе, пользуясь созданными инструментами, вместо того, чтобы вкладываться в собственное предложение. "На сегодняшний день 100% клиентского портфеля сформировано в руках поставщика-монополиста, который контролировал цены через ПСО. Монопольные компании создали инфраструктуру, которая, возможно, уже даже окупилась, для обслуживания физлиц. Другим компаниям, выходя в этот рынок, придется создать такое предложение, которое будет лучше как по цене, так и по качеству, — говорит СЕО ETG.ua Владимир Шведкий. — Нужно быть готовыми к капитальным вложениям в программное обеспечение, открытие отделений, персонал и так далее".



Сколько конкретно поставщиков газа для населения появится с 1 июля, пока точно неизвестно. О своих планах выхода на этот рынок заявляют в основном крупные игроки. В частности, государственная группа "Нафтогаз". Команда компании "РГК Трейдинг", которая ранее занималась торговлей голубым топливом, переходит в новую независимую компанию "Егаз". Небольшие компании пока присматриваются к новому рынку и, судя по разговорам, надеются влиться в него уже осенью, перед началом отопительного сезона.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua