РГК не будет заниматься поставкой газа с 1 июля, — Никоноров

После старта рынка газа с 1 июля, Региональная газовая компания не будет продавать газ. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор РГК Олег Никоноров.

"Мы с большим нетерпением ждем послабления госрегулирования. Представьте себе, что вы — спортсмен, готовитесь к олимпиаде много лет. И вы знаете, что готовы. Мы готовились с 2013-2014 годов, когда стало понятно, что будем двигаться в Европу, что будут правила. Мы создали на рынке сервис, открыли 120 сервисных центров по всей стране", — сказал Никоноров.

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Команда компании "РГК трейдинг", которая ранее занималась торговлей голубым топливом, переходит в новую независимую компанию "Егаз". Руководить ею будет Антон Компан.

Теперь Региональная газовая компания планирует сосредоточиться на сервисных услугах. "Мы не будем заниматься торговлей газом, мы будем развивать сервисные услуги. Существует огромный спрос на цивилизованное качественное обслуживание, инженерные монтажные работы", — подчеркнул Никоноров.

По словам топ-менеджера, компания долгое время нарабатывала техническое вооружение и строила гео-информационную систему. Теперь технологии дали свои плоды: они позволяют проводить моделирование работы всей системы и показывают, где ее необходимо перестраивать. "Многие газопроводы нужно ремонтировать, часть — выводить из строя. Все это нельзя сделать без современного инструментария. Будем его развивать дальше", — сказал Никоноров.

Уже есть примеры. "Есть система города Харьков. Это классика, система построена в виде кольца. С точки зрения надежности — как танк. Но эффективность работы — 10%. Мы сегментируем кольцо на три внутренними модернизациями. Другой момент — Житомирская область, газопровод упирается в село, в котором уже почти никто не живет. Это все вопросы, которые нужно рассматривать, решать", — объясняет директор РГК.

Изменения ждут и платформу для потребителей природного газа 104.ua — в этом году компания обещает запустить новые программные продукты. Через нее, вне зависимости от устройства, можно будет передать показания счетчиков, оплатить за потребленный ресурс. Также клиенты компании смогут получить ряд дополнительных услуг, которые сейчас доступны в центрах обслуживания — к примеру, не придется стоять в очереди за необходимыми справками.

Напомним, Региональная газовая компания — это сервисная компания, клиентами которой являются поставщики газа в 16 регионах страны и 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых — более 200 тысяч км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.