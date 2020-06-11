НКРЭКУ упростила украинцам смену поставщика газа

Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила правила поставки газа и с 1 июля вступает в силу упрощенная процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, в будущем такие изменения должны привести к созданию полноценного розничного рынка газа.

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По его словам, до этого процесс смены поставщика газа мог тянуться месяцами, тогда как после начала работы новых правил поставщика можно будет сменить за несколько дней.

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий. Именно для этого регулятор дает время до 1 июля — чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы" — написал Коболев.

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Напомним, тарифы для каждого теплокоммунэнерго можно посмотреть в приложении к обоснованию к принятым постановлениям НКРЭКУ.

Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что цена поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составила 3,948 грн/кубометр, что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/кубометр).

Как известно, в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду до 30% из-за снижения рыночных цен на газ.

В конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов.

Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.