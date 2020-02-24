В Украине газ для населения подешевеет до самой низкой цены за 4 года

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в феврале 2020 года составит 3,948 грн/кубометр (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 15,1% меньше, чем в январе 2020 года (4,65 грн/кубометр).

В НАК отмечают, что цена в феврале-2020 на 37% меньше, чем в феврале-2019, и является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

"Новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи", — отметили в компании.

К рассчитываемой НАК оптовой цене далее включается стоимость транспортировки магистральными и распределительными сетями, наценка розничных поставщиков (газсбыты) в размере 2,5% и НДС 20%, которые в итоге формируют конечную розничную цену газа для потребителей.

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В НАК напоминают, что утвержденный Кабмином подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года, и "Нафтогаз" будет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно до апреля-2020 включительно. Цена может колебаться как в сторону снижения, так и повышения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что украинцы получат немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года, чем за декабрь 2019 года, однако в феврале 2020 года платежки будут самыми низкими за всю зиму.

Также глава правительства заявлял, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным из-за снижения рыночных цен на газ.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.