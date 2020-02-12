Гончарук пообещал украинцам за февраль самые низкие за всю зиму платежки

Украинцы получат немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года, чем за декабрь 2019 года, однако в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства в среду, 12 февраля, сообщает "Экономическая правда".

По его словам, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.

"Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", — пояснил глава правительства.

Однако в феврале, по его словам, платежка будет ниже.

"Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", — заверил Гончарук.

"По итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой", — добавил премьер.

Ранее Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили 2 отдельные платежки в январе — за газ, и его транспортировку, при этом совокупная стоимость платежек была меньше, чем прошлогодняя.

Также президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей из-за отсутствия уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.

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Напомним, 20 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти в два раза следующей зимы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

Кроме того, 17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.

Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.