Экономика 3 часа назад

В Киеве подорожают отопление и горячая вода

Тем не менее, в КГГА отмечают, что, по сравнению с базовым тарифом, установленная цена на отопление в Киеве стала дешевле на 18%, а на горячую воду — на 16%, и считают некорректным сравнение начислений января 2020 года с декабрем 2019 года

В Киеве подорожают отопление и горячая вода В Киеве подорожают отопление и горячая вода
Фото: Информатор

Стоимость отопления и горячей воды в Киеве за январь 2020 года вырастет по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности после перерасчета в январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления составит 29,93 грн/квадратный метр при нормативном тарифе 38,5 грн/квадратный метр. Стоимость 1 кубометра горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн до около 74,5 грн.

Напомним, что за декабрь 2019 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с учетом падения цен на газ снизило начисления за тепло и горячую воду на 20-22%, по сравнению с установленным тарифом.

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Таким образом, тариф на горячую воду в декабре 2019 года составлял 72,43 грн за кубометр, на отопление — 1290 грн за гКал.

Тем не менее, в КГГА отмечают, что по сравнению с базовым тарифом установленная цена на отопление в Киеве дешевле на 18%, а на горячую воду — на 16% и считают некорректным сравнение начислений января 2020 года с декабрем 2019 года.

"Точная сумма перерасчета указана отдельной строкой в платежках за январь, которые киевляне получат в феврале. В целом в январе перерасчет за потребленные услуги составит 326 млн грн. Заметим, что некорректно сравнивать начисления за отопление и горячую воду в 2020 году с аналогичными месяцами прошлых лет, поскольку тарифы менялись каждый год. Также некорректным является сравнение начислений января 2020 с декабрем 2019 года — формула расчета включает среднемесячную температуру, которая в декабре была на 2 ° С выше, чем в январе (+ 2,7 ° С — в декабре, 0,8 ° С — в январе)", — сказано в сообщении.

Стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Ранее она определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний. Так, для КП "Киевтеплоэнерго" стоимость газа в тарифе на отопительный сезон 2019-2020 года была определена на уровне 6235,51 грн/1000 кубометров. Однако в связи с удешевлением природного газа (в декабре — 4276,69 грн /1000 кубометров, в январе — 4650 грн /1000 кубометров). Правительство приняло решение о возможности корректировки в начислениях за отопление и горячую воду газовой составляющей. Соответственно, в декабре стоимость этих услуг для киевлян уменьшилась в среднем на 22% за счет газовой скидки (в среднем на 300-400 грн), а в январе — на 16-18% (350 грн).

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Напомним, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона ниже цены, которая учтена в структуре тарифов. Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

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