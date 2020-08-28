В "Нафтогазе" рассказали, что стимулирует людей менять поставщика

Тариф "Годовой" стал главным стимулом для 900 домохозяйств выбрать поставщиком газа "Нафтогаз Украины". Об этом сообщается на сайте компании.

"С середины августа почти 900 домохозяйств подали заявки на переход в ГК "Нафтогаз Украины". Для 46% новых клиентов мотивацией сменить поставщика стала возможность подключить тариф "годовой", — отмечается в сообщении.

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В компании пояснили, что тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен — во время отопительного сезона. Потребитель может зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за голубое топливо равными частями в течение года.

В компании также отметили, что в среднем время подключения к новому поставщику газа занимает 3 дня.

Напомним, с 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика.

Поставщики газа, со своей стороны, обязаны до начала месяца публиковать актуальные цены.