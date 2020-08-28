Энергетика 1 час назад

В "Нафтогазе" рассказали, что стимулирует людей менять поставщика

Потребитель может зафиксировать цену газа на 12 месяцев

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Тариф "Годовой" стал главным стимулом для 900 домохозяйств выбрать поставщиком газа "Нафтогаз Украины". Об этом сообщается на сайте компании.

"С середины августа почти 900 домохозяйств подали заявки на переход в ГК "Нафтогаз Украины". Для 46% новых клиентов мотивацией сменить поставщика стала возможность подключить тариф "годовой", — отмечается в сообщении.

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В компании пояснили, что тариф "Годовой" помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен — во время отопительного сезона. Потребитель может зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить за голубое топливо равными частями в течение года.

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В компании также отметили, что в среднем время подключения к новому поставщику газа занимает 3 дня.

Напомним, с 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика.

Поставщики газа, со своей стороны, обязаны до начала месяца публиковать актуальные цены.

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