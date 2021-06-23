Экономика 1 час назад

Газопровод из Норвегии в Польшу Baltic Pipe должны полностью запустить до конца 2022 года

Газопровод будет поставлять норвежский газ польским потребителям и уменьшит зависимость Польши от российского газа

Фото: twitter.com/BalticPipe_PL Фото: twitter.com/BalticPipe_PL
Фото: twitter.com/BalticPipe_PL

Достижение полной мощности газопровода из Норвегии в Польшу Baltic Pipe может произойти с некоторым опозданием, которое не должно превысить трех месяцев.

Об этом заявил глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Павел Маевский, сообщает "Польское радио".

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Согласно графику, запуск транспорта газа в Польшу по этому маршруту начнется 1 октября 2022 года.

В то же время Маевский отметил, что Baltic Pipe достигнет полной мощности в конце 2022 года.

"Суть его действия заключается в транспорте в Польшу газа с норвежского континентального шельфа, где, напоминаю, мы в дальнейшем инвестируем немалые деньги. И именно отсюда надеемся на поставки в Польшу газа, который добывают экономически и, прежде всего, в наибольшей степени из собственных источников", — пояснил он.

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Указано, что после решения Датской апелляционной комиссии по делам окружающей среды и пищевых продуктов от 31 мая 2021 года отменить экологическое разрешение на проект Baltic Pipe, исполнитель газопровода (датский оператор транзита газа Energinet) сообщил о временном прекращении работ.

В эти выходные дни (19-20 июня) датское агентство заявило, что не имеет предостережений относительно планов возобновить строительные работы.

Как предполагается, газопровод будет поставлять норвежский газ польским потребителям и уменьшит зависимость Польши от российского газа.

Известно, что Ямальский контракт на поставку российского газа истекает 31 декабря 2022 года.

Напомним, Европейская комиссия одобрила выделение дополнительного финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Соглашение о выделении гранта в размере почти 215 млн евро было подписано 15 апреля 2019 года в Брюсселе.

Как сообщалось, Польская нефтегазовая компания (PGNiG) завершает сотрудничество с "Газпромом" и больше не будет покупать газ у российского монополиста после 2022 года. PGNiG направил "Газпрому" заявление о намерениях расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года.

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