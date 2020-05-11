Швеция разрешила прокладку в стране газопровода Baltic Pipe

Швеция разрешила строительство в своей экономической зоне в Балтийском море газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу, Данию и Норвегию.

Об этом сообщает польская компанию Gaz-System, которая является оператором газопровода.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в компании заявили, что разрешение властей Швеции было последним этапом для начала строительства газопровода Baltic Pipe, которым планируют поставлять в Польшу газ на замену российскому.

"7 мая 2020 года правительство Швеции одобрило строительство газопровода Baltic Pipe на территории Швеции в Балтийском море. Разрешение на прокладку газопровода, которое выдало Министерство предпринимательства и инноваций Швеции, завершает процесс получения разрешений на строительство для всех участков проекта Балтийского трубопровода в каждой из стран, через которые он будет проходить", — говорится в заявлении Gaz-System.

Ранее строительство газопровода одобрили в Польше и Дании. Длина трубопровода, который пройдет через Данию, Польшу и Швецию, составляет около 275 км. Примерно 85 км трубопровода будет проходить через шведскую территорию.

Строительство газопровода Baltic Pipe планируют начать уже во второй половине 2020 года. Сначала в Польше и Дании подготовят строительные площадки, после чего начнется строительство тоннелей.

Прокладка самого газопровода запланирована на лето 2021 года, а ожидаемая дата ввода в эксплуатацию — октябрь 2021 года.

Напомним, в прошлом году Европейская комиссия одобрила выделение дополнительного финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Соглашение о выделении гранта в размере почти 215 млн евро было подписано 15 апреля 2019 года в Брюсселе.

Как сообщалось, Польская нефтегазовая компания (PGNiG) завершает сотрудничество с "Газпромом" и больше не будет покупать газ у российского монополиста после 2022 года. PGNiG направил "Газпрому" заявление о намерениях расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года.