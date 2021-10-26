Молдова впервые закупила нероссийский газ, пока ведет переговоры с "Газпромом"

Молдавская государственная компания Energocom 25 октября подписала контракт на пробную закупку 1 млн кубометров природного газа у польской госкомпании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Об этом говорится в сообщении молдавского правительства.

"Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова. На объявленном тендере Energocom получил семь предложений. Пробная закупка проводится для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа", — указано в нем.

Правительство Молдовы напоминает, что сейчас ведет переговоры с Россией и "Газпромом" о подписании долгосрочного соглашения о поставках газа, и в условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволит сохранить поставки газа потребителям. Тариф же, уплачиваемый гражданами за природный газ, останется неизменным.

Сама же PGNiG уточняет, что на тендере победила ее дочерняя компания PGNiG Supply & Trading, и это будет первая поставка нероссийского газа в Молдову.

"Группа PGNiG глубоко привержена принципу энергетической солидарности, который мы рассматриваем как условие для надлежащего функционирования газового рынка в Европейском Союзе и соседних странах. Руководствуясь этим принципом, мы решили принять участие в тендере, целью которого было срочное обеспечение экономики Молдовы газовым топливом в случае возникновения проблем с его поставками из России", — отметил глава PGNiG Павел Маевский.

Газ будет доставляться через пункт приема на молдавско-украинской границе. При реализации контракта PST будет сотрудничать с ERU Group, которая является ведущим партнером PGNiG в Украине.

В свою очередь Министерство иностранных дел Молдовы сообщило утром 26 октября, что в 6:00 газ, закупленный на указанном тендере, начал поступать в страну.

Напомним, что 22 октября парламент Молдовы ввел в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере, в частности нехваткой газа и критическим падением давления в газотранспортной системе.

В свою очередь после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины 22 октября его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдове по просьбе ее правительства дополнительный объем газа "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что Молдова намерена одолжить лишь 15 млн кубометров, а появившиеся в СМИ сообщения об объеме 1 млрд кубометров не соответствуют действительности.