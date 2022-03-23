Германия не планирует немедленно отказываться от газа и нефти из России

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил влияние санкций на Россию. При этом он исключил немедленное прекращение импорта российских нефти и газа.

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Об этом пишет DW.

"Российская экономика шатается", — заявил он и добавил, что "это только начало" и санкции будут ужесточаться.

При этом глава правительства ФРГ вновь отверг возможность прямого участия НАТО в войне с Россией.

Напомнив о требованиях ввести над территорией Украины бесполетную зону или задействовать миротворческие силы альянса, Шольц заявил: "Как бы ни было трудно, мы не пойдем на это. НАТО не станет участником войны".

Немецкий канцлер также вновь отверг немедленный отказ от газа и нефти из РФ.

"Мы покончим с этой зависимостью, как это только будет возможно", — заявил он.

Однако внезапная остановка поставок, по словам главы немецкого правительства, означала бы рецессию в ФРГ и Европе, угрозу сотням тысяч рабочих мест и целым отраслям промышленности.

Шольц отметил, что уже сейчас в Германии ощущаются негативные последствия от санкций против России, которые "тяжело бьют по многим гражданам" и при этом "далеко не только на автозаправках".

"Санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству, это наш принцип", — подчеркнул германский канцлер.

Он добавил, что никому не будет от этого пользы, если Германия намеренно поставит под угрозу свою экономическую мощь.

Отметим, Украина призывает западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.