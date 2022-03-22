Украина призывает западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" призвали международное бизнес-сообщество отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

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Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

"Мы призываем все западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Отказаться от покупки российских энергоресурсов и запретить поставку туда комплектующих и технологий. Это касается как газа, угля и электроэнергии, так и производства двигателей, турбин, шахтного и другого энергетического оборудования", – говорится в открытом обращении.

Украинские энергетические компании подчеркнули, что Российская Федерация развязала наиболее кровопролитную войну на европейском континенте за последние 80 лет. Эта война унесла жизни тысяч мирных граждан, среди которых более сотни детей. Более 6,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за непрерывных бомбардировок мирных городов, обстрелов жилых кварталов и откровенного террора.

В обращении отмечается, что единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на ее продление.

"Не может страна, целенаправленно сбрасывающая бомбы на приюты с детьми, пользоваться техническими и интеллектуальными достижениями цивилизованного мира. Каждый доллар, уплаченный России, приводит к новым жертвам и разрушениям", — отмечается в открытом письме.

Украинские энергетические компании от имени сотен тысяч работников топливно-энергетического комплекса призывают прекратить поддерживать российскую экономику до тех пор, пока эта страна не остановит варварскую войну против Украины.

Отмечается, что подписи под письмом в западные компании поставили генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, украинская сторона инициирует ограничения поставок российского газа в Европу через “Северный поток-1”. Для этого идут переговоры с европейскими и американскими партнерами.

Также срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с РФ не будет.

Кроме того, Болгария отказывается от переговоров по новому газовому соглашению с российским "Газпромом" по истечении действующего в конце 2022 года.

А немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ.