Україна закликає західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері

Група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" закликали міжнародну бізнес-спільноту відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та припинити будь-які поставки до Росії комплектуючих та технологій для паливно-енергетичної сфери.

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Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"Ми закликаємо всі західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та заборонити постачання туди комплектуючих та технологій. Це стосується як газу, вугілля та електроенергії, так і виробництва двигунів, турбін, шахтного та іншого енергетичного обладнання", — йдеться у відкритому зверненні.

Українські енергетичні компанії наголосили, що Російська Федерація розв'язала найбільш кровопролитну війну на європейському континенті за останні 80 років. Ця війна забрала життя тисяч мирних громадян, серед яких понад сотня дітей. Понад 6,5 млн українців були змушені залишити свої будинки через безперервні бомбардування мирних міст, обстріли житлових кварталів і відвертий терор.

У зверненні наголошується, що єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

"Не може країна, яка цілеспрямовано скидає бомби на притулки з дітьми, користуватися технічними та інтелектуальними досягненнями цивілізованого світу. Кожен долар, сплачений Росії, призводить до нових жертв і руйнувань", — наголошується у відкритому листі.

Українські енергетичні компанії від імені сотень тисяч працівників паливно-енергетичного комплексу закликають припинити підтримувати російську економіку доти, доки ця країна не зупинить варварську війну проти України.

Зазначається, що підписи під листом до західних компаній поставили генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу до Європи через “Північний потік-1”. Для цього йдуть переговори із європейськими та американськими партнерами.

Також термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується у грудні 2022 року і нових угод із РФ не буде.

Крім того, Болгарія відмовляється від переговорів щодо нової газової угоди з російським "Газпромом" після закінчення чинного наприкінці 2022 року.

А німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.