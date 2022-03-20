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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Найбільші нафтосервісні компанії йдуть із Росії

Найбільші нафтосервісні компанії йдуть із Росії

Американські нафтосервісні компанії Halliburton Co та Schlumberger оголосили про припинення роботи в Росії з урахуванням нових американських санкцій, введених у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання "Бізнес-Цензор".

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Так, компанія Schlumberger у своїй заяві повідомила, що призупинила нові інвестиції у російські проєкти та використання своїх технологій у Росії.

"Ми вирішили негайно призупинити нові інвестиції та впровадження технологій у наші операції в Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією і виконуватимемо будь-яку діяльність у повній відповідності до чинного міжнародного законодавства та санкцій", — зазначив головний виконавчий директор Schlumberger Олів'є Ле Пеш .

Інша компанія Halliburton також оголосила про негайне припинення роботи над майбутніми проєктами у Росії через санкції.

"Кілька тижнів тому компанія припинила всі постачання окремих санкційних деталей та продукції до Росії. Halliburton там не має активних спільних підприємств", – зазначається на сайті компанії.

Пізніше про зупинення нових інвестицій у свої операції в Росії оголосила ще одна з найбільших нафтосервісних компаній – Baker Hughes.

"Компанія продовжує дотримуватися чинного законодавства та санкцій, так само як і виконує поточні договірні зобов'язання", — йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

У "велику четвірку" нафтосервісних компаній входять Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes і Weatherford, яка ще не коментувала свої операції в Росії. Ці компанії спеціалізуються на розробці рішень та послуг для енергетичної галузі на етапах пошуку вуглеводнів до будівництва свердловин та оптимізації видобутку.

Нагадаємо, 8 березня Сполучені Штати Америки заборонили імпорт нафти та газу з Росії.

Автор:
Степан Крьока