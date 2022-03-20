Крупнейшие нефтесервисные компании уходят из России

Американские нефтесервисные компании Halliburton Co и Schlumberger объявили о прекращении работы в России с учетом новых американских санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает издание “Бизнес-Цензор”.

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Так, компания Schlumberger в своем заявлении сообщила, что приостановила новые инвестиции в российские проекты и использование своих технологий в России.

"Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и внедрение технологий в наши операции в России. Мы продолжаем активно следить за этой динамичной ситуацией и будем выполнять любую деятельность в полном соответствии с действующим международным законодательством и санкциями", — отметил главный исполнительный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш.

Другая компания Halliburton также объявила о немедленном прекращении работы над будущими проектами в России из-за санкций.

"Несколько недель назад компания прекратила все поставки отдельных санкционных деталей и продукции в Россию. У Halliburton там нет активных совместных предприятий", – отмечается на сайте компании.

Позже о приостановке новых инвестиций в свои операции в России объявила еще одна из крупнейших нефтесервисных компаний – Baker Hughes.

"Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции, равно как и выполняет текущие договорные обязательства", – говорится в заявлении, обнародованном на сайте компании.

В "большую четверку" нефтесервисных компаний входят Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford, еще не комментировавшая свои операции в России. Эти компании специализируются на разработке решений и услуг для энергетической отрасли на этапах поиска углеводородов до строительства скважин и оптимизации добычи.

Напомним, 8 марта Соединенные Штаты Америки запретили импорт нефти и газа из России.