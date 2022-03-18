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Украина ведет переговоры об ограничении транзита газа через "Северный поток-1"
Украинская сторона инициирует ограничения поставок российского газа в Европу через “Северный поток-1”. Для этого идут переговоры с европейскими и американскими партнерами, заявил в эфире телеканала ICTV гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Мы приветствуем санкции против "Северного потока-2" и предлагаем ограничить "Северный поток-1", потому что в настоящее время в Польше и Украине существуют свободные мощности для того, чтобы обеспечить дополнительный объем транзита через наш газопровод", – сказал Макогон.
Он считает, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему поможет сохранить эту инфраструктуру от уничтожения российской армией во время войны.
По словам Макогона, система для транзита газа одновременно служит газоснабжающей инфраструктурой для местных потребителей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С начала полномасштабного вторжения войск РФ транзит российского газа через ГТС Украины составляет 109 млн кубических м в сутки — это соответствует законтрактованным объемам.
Напомним, срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с РФ не будет.
А немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ.
Фото: ua.depositphotos.com