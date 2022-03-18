Україна веде переговори щодо обмеження транзиту газу через "Північний потік-1"

Українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу в Європу через “Північний потік-1”. Задля цього йдуть переговори з європейськими та американськими партнерами, заявив в ефірі телеканалу ICTV гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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"Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що зараз у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід", — сказав Макогон.

Він вважає, що транзит російського газу українською газотранспортною системою допоможе зберегти цю інфраструктуру від знищення російською армією під час війни.

За словами Макогона, система для транзиту газу одночасно є газопостачальною інфраструктурою для місцевих споживачів.

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ транзит російського газу через ГТС України становить 109 млн куб. м на добу — це відповідає законтрактованим обсягам.

Нагадаємо, термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується у грудні 2022 року, і нових угод із РФ не буде.

А німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.

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