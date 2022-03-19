Болгария с 2023 года отказывается от российского газа

Болгария отказывается от переговоров по новому газовому соглашению с российским "Газпромом" по истечении действующего в конце 2022 года.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен Вассилев, передает издание B loomberg.

Так, в настоящее время Болгария рассматривает альтернативных поставщиков и работает над будущим общим контрактом с Европейским Союзом во избежание дефицита. Напомним, что страна получает почти весь газ по десятилетнему контракту с "Газпромом", действие которого истекает в конце 2022 года.

На протяжении уже нескольких лет страна работает над проектами по диверсификации. С отдельным газопроводом с Грецией и расширением единого газового хранилища страны - отсрочились. Правительство стремится ускорить оба проекта из-за опасений, что война в Украине может привести к дефициту голубого топлива.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" нет", – сказал Василев радио BNR.

Болгария, по его словам, вела переговоры с Грецией и Турцией по использованию существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличению поставок из Азербайджана, с которым у страны есть контракт. Правительство надеется, что до конца лета заработает механизм совместных закупок у ЕС, что позволит блоку вести переговоры по лучшим ценам.

Напомним, срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа истекает в декабре 2022 года и новых соглашений с РФ ее будет. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.