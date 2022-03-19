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Болгарія з 2023 року відмовляється від російського газу
Болгарія відмовляється від перемовин щодо нової газової угоди з російським "Газпромом" після закінчення чинної наприкінці 2022 року.
Про це заявив віцепрем’єр Болгарії Асен Вассилєв, передає видання Bloomberg.
Так, наразі Болгарія розглядає альтернативних постачальників і працює над майбутнім спільним контрактом з Європейським Союзом, аби уникнути дефіциту. Нагадаємо, що країна отримує майже весь газ за десятирічним контрактом з "Газпромом", дія якого закінчується наприкінці 2022 року.
Протягом вже кількох років країна працює над проєктами з диверсифікації. Зокрема газогоном з Грецією та розширенням єдиного газового сховища країни - відтерміновувалися. Уряд прагне прискорити обидва проєкти через побоювання, що війна в Україні може призвести до дефіциту блакитного палива.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У цій ситуації ніяких переговорів з "Газпромом" немає", – сказав Вассилєв радіо BNR.
Болгарія, за його словами, вела переговори з Грецією і Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для поставок СПГ та збільшення поставок з Азербайджану, з яким країна має контракт. Уряд сподівається, що до кінця літа запрацює механізм спільних закупівель у ЄС, що дозволить блоку вести переговори щодо кращих цін.
Нагадаємо, термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується у грудні 2022 року і нових угод із РФ її буде. Про це заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.