"Газпром": в хранилищах Европы осталось меньше 10% газа, который закачали летом

Запасы газа в подземных хранилищах европейских стран продолжают стремительно уменьшаться и уже упали до уровня, ниже 10% закачанного летом объема. По состоянию на 12 февраля в ПХГ Европы находится на 22,9% (на 9,9 млрд кубометров) меньше активного газа, чем на эту же дату в 2021 году.

Об этом сообщает российский монополист "Газпром" со ссылкой на данные компании Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на середину февраля, когда до конца отопительного сезона, по меньшей мере, полтора месяца, из ПХГ Европы отобрано 90,8%, или 43,4 миллиарда кубометров активного газа.

При этом общий уровень запасов газа в странах Европы составляет около 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на 2/3.

"С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 12 февраля запасы на 1 млрд куб. м ниже минимального показателя на эту дату", — подытожили в "Газпроме".

Что касается Украины, то, по данным GIE, объемы запасов газа в украинских ПХГ опустились до минимальных уровней.

По состоянию на 12 февраля наполненность уменьшилась до 10,8 миллиарда кубометров, что на 45,8%, или на 9,1 миллиарда кубометров, ниже прошлогоднего показателя на эту же дату.

"Газпром" не объясняет причины существенного уменьшения запасов газа в хранилищах Европы. Тем временем стало известно, что российский монополист не забронировал на март мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал".

Отметим, раз именно действия России осенью 2021 года и вызвали дефицит газа в Европе.

Кроме того, среднесуточный объем транзита газа через украинские мощности в первой половине января снизился до минимального значения за 2019-2022 годы, составив всего 52 миллиона кубометров.