Транзит газа через Украину упал до четырехлетнего минимума — "Оператор ГТС"

Среднесуточный объем транзита газа через украинские мощности в первой половине января снизился до минимального значения за 2019-2022 годы, составив всего 52 миллиона кубометров.

Об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что российский монополист "Газпром" снова отказался бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, а вот другие участники рынка забронировали более 195 миллионов кубометров мощностей для импорта газа.

Комментируя решение "Газпрома", он отметил, что за первые 16 суток в январе 2019 года среднесуточный объем транзита составлял более 250 миллионов кубометров газа, в кризисном 2020-м – 83,4 миллиона кубометров, в 2021 году – 124,6 миллиона кубометров, в 2022-м – всего 52,4 миллиона кубометров газа.

Транзит газа через Украину упал ниже доковидного показателя. Фото:Facebook Макогона

"Выводы напрашиваются сами собой: "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, и давление на Европу для запуска "Северного потока-2" продолжается", — подчеркнул директор "Оператора ГТС".

Он добавил, что у других участников рынка есть возможность забронировать в пять раз больше мощности, чем они заказали на февраль.

"Ведь еще в декабре прошлого года, учитывая кризисную ситуацию на рынке газа, "Оператор ГТС Украины" предусмотрительно увеличил гарантированные мощности для импорта газа на 30%, до 35 миллионов кубометров в сутки. Теперь для бронирования доступно 27 миллионов кубометров из Словакии и увеличены до 8 миллионов кубометров гарантированные мощности из Венгрии", — резюмировал Макогон.

Он добавил, что в целом в 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, несмотря на то, что венгерская сторона заключила контракт с "Газпромом" на импорт газа в обход Украины.

Тем временем Европа готовится к более масштабному сокращению поставок энергоресурсов. Стало известно, что США ведут переговоры с энергокомпаниями о поставках газа в ЕС в случае вторжения России в Украину.

Представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.

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