"Нафтогаз" отказался балансировать "Оператора ГТС" из-за нехватки газа и средств на его закупку

НАК "Нафтогаз Украины" не будет участвовать в новом тендере для закупки "Оператором газотранспортной системы Украины" услуг балансирования на 2022 год, поскольку у "Газопоставляющей компании "Нафтогаз" нет ни достаточного объема газа в наличии, ни средств на его закупку. При этом действующий контракт заканчивается уже 19 января. Об этом говорится в письме "Нафтогаза" в адрес Кабмина, Минэнерго, НКРЭКУ и ООО "Оператор ГТС" "О рисках балансирования газотранспортной системы Украины в отопительный период 2021/2022 года", текст которого есть в распоряжении Delo.ua.

Так, в своем письме "Нафтогаз" указывает, что "Оператор ГТС", согласно закону "О рынке природного газа", отвечает за работу газотранспортной системы, в том числе ее безаварийности и бесперебойность, и обязан осуществлять балансирование ГТС. Газ для этого покупается на общих основаниях и рыночных условиях. "Действующее законодательство никоим образом не возлагает на участников рынка природного газа, в частности на "Нафтогаз", обязательства предоставлять услугу балансирования "Оператору ГТС" и, соответственно, не снимает с "Оператора ГТС" предусмотренное законом обязательство обеспечения бесперебойной работы ГТС", — говорится в письме.

В 2021 году победителем тендера на балансирование стал "Нафтогаз Трейдинг", однако срок действия договора заканчивается 19 января 2022 года.

В декабре 2021 года "Оператор ГТС" проводил тендер на услуги балансирования на 2022 год, но торги не состоялись: участников рынка не заинтересовали условия, предложенные госкомпанией. "При этом "Оператор ГТС", к сожалению, так и не обеспечил предусмотренной европейскими правилами возможности торговли газом для потребностей балансирования системы на ликвидных биржах или на собственной торговой платформе", — говорят в "Нафтогазе".

Речь идет о регламенте Еврокомиссии №312/2014 от 26 марта 2014 года, имплементация которого является частью международных обязательств Украины. Согласно этому документу, закупка газа для балансирования должна осуществляться на ликвидных биржах либо на торговой платформе оператора, а услуга балансирования — это временное исключение. То есть, уточняют в "Нафтогазе", поскольку регламент ЕК имплементирован в Кодекс ГТС Украины, "Оператор ГТС" не может использовать услуги балансирования постоянно.

"Однако "Оператор ГТС", покупая услугу балансирования от "Нафтогаза", фактически перепродает услугу балансирования субъектам рынка, прежде всего,"Нафтогазу" и получает сверхприбыль, — говорится в письме. — Учитывая это, "Нафтогаз" не видит возможности участвовать в новом тендере для закупки "Оператором ГТС" услуг балансирования на 2022 год".

В НАК объясняют: для балансирования "Оператора ГТС" нужно импортировать сложно прогнозируемые объемы газа. Как показывает практика, это выливается в закупку в суточном режиме по ценам, выше рыночных, и полностью не покрывается условиями существующего договора между "Нафтогаз Трейдинг" и "Оператором ГТС". Таким образом, говорят в компании, данный договор является убыточным. А этой зимой, при низких температурах, импортного газа может понадобиться достаточно много.

В первую очередь "Нафтогаз" предлагает решить вопрос обеспечения достаточных объемов газа для производственно-технологических затрат операторов газораспределительных сетей (это важно для конечного потребителя, поскольку именно операторы ГРМ непосредственно доставляют газ населению и бизнесу — Delo.ua). Для этого в декабре 2021-го Минэнерго разработало механизм возложения спецобязательств на "Оператора ГТС", но пока Кабмин не принял никакого решения по данному вопросу.

Вместо этого существует постановление НКРЭКУ №1909, которое автоматически отправляет операторов ГТС в регистр потребителей поставщика "последней надежды", которым сейчас является ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

"ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обратилось в Окружной административный суд Киева с иском к НКРЭКУ, третье лицо — ООО "Оператор ГТС"... с требованиями признать противоправным и недействительным постановление №1909, — сообщают в "Нафтогазе". — Поскольку у ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" нет достаточных объемов газа и средств на его дальнейшую закупку для покрытия производственно-технических затрат операторов ГРС, а у операторов ГРС отсутствуют средства для расчета за газ ПТЗ по цене поставщика "последней надежды", "Оператор ГТС" таким образом не получит ни газа, ни денег для покрытия отборов газа из ГТС операторами ГРС на ПТЗ".

Кроме того, в "Нафтогазе" напомнили, что "Оператор ГТС" должен выплатить 20,943 млрд грн "Нафтогазу" в рамках анбандлинга, для чего необходимо было привлечь кредитные средства от госбанков, для чего премьер-министр Денис Шмыгаль провел ряд совещаний с "Оператором ГТС", "Нафтогазом", Нацбанком, Минэнерго, Минэкономики, Минфином и национальными банками. Ключевые параметры были согласованы, но кредит так и не взяли из-за отсутствия позиции Минфина и пассивной позиции самого "Оператора ГТС".