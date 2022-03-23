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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Німеччина не планує негайно відмовлятися від газу та нафти з Росії

Німеччина не планує негайно відмовлятися від газу та нафти з Росії
Німеччина не планує негайно відмовлятися від газу та нафти з Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оцінив вплив санкцій на Росію. При цьому він виключив негайне припинення імпорту російських нафти та газу.

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Про це пише DW.

"Російська економіка хитається", — заявив він і додав, що "це тільки початок" і санкції посилюватимуться.

Глава уряду ФРН знову відкинув можливість прямої участі НАТО у війні з Росією.

Нагадавши про вимоги ввести над територією України безпольотну зону або задіяти миротворчі сили альянсу, Шольц заявив: "Хоч би як було важко, ми не підемо на це. НАТО не стане учасником війни".

Німецький канцлер також знову відкинув негайну відмову від газу та нафти з РФ.

"Ми покінчимо із цією залежністю, як це тільки буде можливо", — заявив він.

Однак раптова зупинка поставок, за словами глави німецького уряду, означала б рецесію у ФРН та Європі, загрозу сотням тисяч робочих місць та цілим галузям промисловості.

Шольц зазначив, що вже зараз у Німеччині відчуваються негативні наслідки від санкцій проти Росії, які "важко б'ють по багатьох громадянах" і при цьому "далеко не лише на автозаправках".

"Санкції не повинні вдарити по європейських державах сильніше, ніж по російському керівництву, це наш принцип", — наголосив німецький канцлер.

Він додав, що нікому не буде користі, якщо Німеччина навмисно поставить під загрозу свою економічну міць.

Зазначимо, Україна закликає західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Автор:
Світлана Манько