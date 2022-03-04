Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра киберобороны НАТО

Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО. Об этом говорится на странице Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook.

Сообщается, что на этой неделе прошло заседание Руководящего Комитета Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО. Представители 27 стран-спонсоров в составе Управляющего комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в состав Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в качестве участника-контрибутора.

"Участие Украины в работе Центра усилит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Украина может поделиться ценным опытом из первых рук по отношению к некоторым противникам в области кибербезопасности, который можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировки", – подчеркнул полковник Яак Тариен, директор Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

"Возможности и знания исходят из опыта, а Украина безусловно имеет ценный опыт предыдущих кибератак, которым может поделиться с ОЦПТКО НАТО. Эстония как страна, принимающая у себя ОЦПТКО НАТО, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах усиления ее способности обеспечивать кибербезопасность и устойчивость, поэтому мы приветствуем решения членов ОЦПТКО НАТО, согласившихся на членство Украины", – прокомментировал Министр Обороны Эстонии Калле Лаанет .

После того, как Украина прислала письмо, в котором подтвердила свой интерес к присоединению к ОЦПТКО НАТО в качестве участника-контрибутора, вопрос о ее членстве был поставлен на голосование в Руководящем Комитете. Центр уже привлекал в свой состав страну за пределами НАТО.

ОЦПТКО НАТО является аккредитованным в НАТО хабом по кибер-информации, исследовательским центром и органом, осуществляющим подготовку и тренировку специалистов по кибербезопасности. Международная военная организация со штаб-квартирой в Таллинне сосредоточена на проведении междисциплинарных прикладных исследований, проведении консультаций, подготовке и тренировке специалистов в области кибербезопасности.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает онлайн в одном месте всю самую важную информацию о происходящем