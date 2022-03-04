Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру кібероборони НАТО

Україна стане учасником-контрибутором Об'єднаного центру передових технологій кібероборони НАТО. Про це йдеться на сторінці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

Повідомляється, що цього тижня відбулося засідання Керівного Комітету Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного комітету одноголосно проголосували за те, щоб прийняти Україну до складу Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО як учасника-контрибутора.

"Участь України в роботі Центру посилить обмін кібердослідом з іншими країнами-учасницями. Україна може поділитися цінним досвідом з перших рук стосовно деяких супротивників у галузі кібербезпеки, який можна буде використати для подальших досліджень, навчання та тренування", – наголосив полковник Яак Тарієн, директор Об'єднаного центру передових технологій кібероборони НАТО.

"Можливості та знання виходять з досвіду, а Україна, безумовно, має цінний досвід попередніх кібератак, яким може поділитися з ОЦПТКО НАТО. Естонія як країна, яка приймає у себе ОЦПТКО НАТО, вже довгий час співпрацює з Україною в питаннях посилення її здатності забезпечувати кібербезпеку та стійкість, тому ми вітаємо рішення членів ОЦПТКО НАТО, які погодилися на членство України", – прокоментував Міністр Оборони Естонії Калле Лаанет.

Після того, як Україна надіслала листа, в якому підтвердила свій інтерес до приєднання до ОЦПТКО НАТО як учасника-контрибутора, питання про її членство було поставлене на голосування у Керівному Комітеті. Центр вже залучав до свого складу країну поза НАТО.

ОЦПТКО НАТО є акредитованим у НАТО хабом з кібер-інформації, дослідницьким центром та органом, який здійснює підготовку та тренування фахівців з кібербезпеки. Міжнародна військова організація зі штаб-квартирою в Таллінні зосереджена на проведенні міждисциплінарних прикладних досліджень, проведенні консультацій, підготовці та тренуванні фахівців у галузі кібербезпеки.

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