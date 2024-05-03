Ціни на какао обвалилися після історичного зростання

Ціни на какао котяться донизу після історичного зростання: показник тижневого падіння вартості склав майже 30%. Різка зміна цін пов’язана з браком ліквідності, новими правилами та ринковими спекуляціями, передає Bloomberg.

Зазначається, що какао здешевшало на 7,6% до 6 990 доларів за метричну тонну, але потім відіграло втрати й торгувалося на 0,9% вище. Ціна все ще на шляху до 28% щотижневого падіння, що є найбільшим показником з 1959 року.

Інфографіка: Bloomberg

Це також приблизно на 40% нижче за історичний рекорд, який було встановлено на рівні майже 12 000 доларів за тонну бобів. Якщо котирування залишаться такими, вартість шоколаду в Україні може не зрости так суттєво, як передбачалося, - прогнозують експерти.

Аналітики також наголошують, що спад цін на какао є наслідком передусім торговельних маневрів, а не перелаштуванням фундаментальних показників ринку.

Ціни на какао били історичні рекорди

Нагадаємо, що 19 квітня ціна на какао-боби зросла на 5% і сягнула історичного максимуму в 11 578 доларів за метричну тонну. Окрім какао, подорожчали тоді і кава арабіка - на 2,5% та цукор-сирець - на 0,6%. При цьому, 26 березня ф’ючерси на какао підскочили до безпрецедентної на той час позначки в 10 000 доларів за тону.

У Bloomberg пояснили, що різке підвищення цін пов’язане з поганим урожаєм у Західній Африці. Водночас на ситуацію можуть вплинути нещодавній дощ у регіоні, який, на думку синоптиків, посприяє кращому врожаю, хоча й не зможе повністю вирішити проблему із засухою.

Зростання цін для фермерів також має дозволити їм інвестувати більше в добрива, пестициди та інші технології для підвищення врожайності, прогнозують фахівці.

Зауважимо також, що про значне здорожчання какао-бобів та кави попереджали ще у червні 2023 року: про це повідомляв європейських покупців один з найбільших виробників какао в Гані.