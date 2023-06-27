У світі значно подорожчають какао-боби та кава: з чим це пов'язано

Один з найбільших виробників какао в Гані повідомив європейських покупців, що значне підвищення цін на какао-боби, оскільки продукція, вирощена відповідно до нових вимог ЄС, буде коштувати дорожче.

Про це повідомляє Вloomberg.

Кот-д'Івуар і Гана, які разом постачають близько двох третин інгредієнтів для шоколаду, повинні створити системи для дотримання нових правил Європейського Союзу, які гарантують, що продукти не вирощуються на території, де раніше були ліси. Ці правила набудуть чинності наприкінці цього місяця, але компанії мають виконати їх до кінця 2024 року.

За словами головного виконавчого директора Ghana Cocoa Board Джозефа Боахена Айду, дотримання вимог правил потребуватиме додаткових витрат, які включають системи відстеження. Такі витрати однозначно позначаться на ціні.

"Це в наших власних інтересах, щоб ми покращували та продовжували захищати середовище, в якому ми виробляємо какао. Наша система має національну ідентичність і покращену прозорість у секторі какао та дозволяє регулятору науково доводити розташування ферм і правдивість заяв про використання дитячої праці", — сказав він.

Вloomberg пише, що Лондонські ф'ючерси на какао вже піднялися до найвищого рівня з 2016 року через побоювання, що несприятлива погода може скоротити поставки.

Видання зазначає, що нові правила ЄС також стосуватимуться таких продуктів, як кава, пальмова олія та соєві боби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільша у світі харчова група Nestle продовжить підвищення цін цього року після того, як подорожчання інгредієнтів вплинуло на чистий прибуток за весь рік.

Виробник підняв ціни на 8,2% минулого року, але це не повністю компенсувало вплив зростання витрат на інгредієнти на маржу.

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